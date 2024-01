Trung đoàn E24: 'Lá chắn thép' nơi vùng trời Tây Bắc

Là đơn vị tác chiến đặc biệt thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc (E24) được thành lập ngày 16-6-2010, với nhiệm vụ ngăn chặn, trấn áp các vụ gây rối, biểu tình bất hợp pháp, bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang, phối hợp tác chiến chống khủng bố, không tặc, bắt cóc con tin, truy bắt các đối tượng hình sự nguy hiểm; tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, an toàn xã hội...



Địa bàn hoạt động của đơn vị là 9 tỉnh phía Bắc, bao gồm: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang và Tuyên Quang, biên giới giáp ranh 2 nước Trung Quốc và Lào.



Thượng tá Tạ Văn Hùng, Phó Trung đoàn trưởng E24, giới thiệu với các cơ quan báo chí về chức năng, nhiệm vụ và một số hoạt động của E24 hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của E24 (15-4-1974 -15-4-2024). Ảnh: Vững Nguyễn

Trải qua 14 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, E24 đã chủ động phối hợp Công an các địa phương tuần tra, kiểm soát, đảm bảo ANTT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, lập nhiều thành tích trong đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Vững Nguyễn

Tháng 6-2018, E24 đã phối hợp Công an tỉnh Sơn La đấu tranh thành công với 2 chuyên án lớn: 18TN, 19TN triệt phá thành công nhóm đối tượng có nhiều quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng tại bản Tà Dê, bản Lũng Xá thuộc xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Ảnh: nhandan.vn

Vượt nắng thắng mưa, cán bộ, chiến sĩ E24 tích cực tập luyện các động tác, kỹ thuật, chiến thuật, võ thuật Công an nhân dân để áp dụng vào thực tiễn công tác, chiến đấu. Ảnh: Vững Nguyễn

Trung úy Nguyễn Thị Đức Hạnh, Y sĩ Bệnh xá E24, có chồng là cán bộ huấn luyện của E24, gác lại mùa xuân gia đình để cùng chồng và đồng đội ứng trực CSCĐ dịp tết 2024. Ảnh: Vững Nguyễn

Tiếng kẻng báo động vang lên, những người lính CSCĐ E24 lại lao ra "mặt trận", những địa điểm nóng về trật tự an ninh xã hội để bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Ảnh: Vững Nguyễn

Sau giờ huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ E24 tích cực tăng gia sản xuất để cải thiện đời sống, nâng cao sức khỏe, sẵn sàng phục vụ chiến đấu. Ảnh: Vững Nguyễn

Trải qua 14 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, E24 đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt và đã lập được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, góp phần tô thắm thêm truyền thống của lực lượng CSCĐ.

Năm 2015 và 2020, E24 đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Ba và hạng Nhì.

