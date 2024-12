Diễn biến mới về công ty vệ sĩ dẹp đường cho đám cưới ở Thanh Hóa 15/12/2024 19:08

(PLO)- Liên quan vụ vệ sĩ dẹp đường cho đám cưới, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thu hồi không thời hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của Công ty TNHH Security, địa chỉ tại 238 Nguyễn Duy Hiệu, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, do ông Trịnh Đình Khoa làm giám đốc.