Bà Bùi Thị Minh Hoài là nữ Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 07/11/2025 15:26

(PLO)- Hội nghị Đoàn Chủ tịch đã thống nhất cử bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ngày 7-11, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 5, khóa X để hiệp thương nhân sự Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Dự hội nghị có ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, ông Đỗ Văn Chiến, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các lãnh đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các ủy viên cơ quan này.

100% đồng ý

Theo đó, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy MTTQ Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, được 100% đại biểu có mặt biểu quyết, đồng ý cử giữ chức Chủ tịch cơ quan này.

Trước khi diễn ra Hội nghị này, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị để xem xét giới thiệu bà Bùi Thị Minh Hoài để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (phải) tặng hoa, chúc mừng Tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: PQV

Hội nghị nhất trí, thống nhất với Tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc hiệp thương nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Hội nghị đã đồng ý giới thiệu bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Kêu gọi toàn dân đoàn kết

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Bùi Thị Minh Hoài cảm ơn Bộ Chính trị đã phân công, cảm ơn các cụ, các vị trong Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương, cử bà giữ chức vụ quan trọng này.

Bà Bùi Thị Minh Hoài tri ân tri ân sâu sắc, cảm ơn chân thành các vị chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiền nhiệm, các thế hệ lãnh đạo và cán bộ mặt trận đã tạo nên bề dày truyền thống, xây dựng nền tảng vững chắc cho công tác mặt trận.

“Đặc biệt trong giai đoạn vừa qua, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cùng Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo để lại nhiều dấu ấn đổi mới trong công tác mặt trận” - bà Bùi Thị Minh Hoài nói.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: CTV

Tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nói sẽ kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được của Mặt trận, đồng thời hứa sẽ nỗ lực hết mình cùng Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò trách nhiệm. Đồng thời, cùng tập thể Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục khẳng định rõ nét hơn vai trò, vị thế của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

Thời gian tới, bà Bùi Thị Minh Hoài cho hay Mặt trận sẽ triển khai hiệu quả khi tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2030. Chủ trì phối hợp tập hợp ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng… cùng nhiều nhiệm vụ trọng tâm khác.

“Tôi đề nghị và mong muốn các cụ, các vị, các đồng chí trong Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức đoàn thể giúp đỡ, đồng hành hành để tôi hoàn cảnh nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao" - bà Hoài nói.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: CTV

Nhân dịp này, bà cũng kêu gọi các tầng lớp nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên chủ trì phát động, chung sức đồng lòng cùng hệ thống chính trị đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Trước đó, ngày 4-11, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã công bố quyết định của Bộ Chính trị đã quyết định điều động, phân công bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.