Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội 10/11/2025 10:21

(PLO)- Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Đỗ Văn Chiến, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội, giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội.

Sáng 10-11, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Đỗ Văn Chiến, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội, làm Phó Chủ tịch Quốc hội, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Tân Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến. Ảnh: QH

Ông Đỗ Văn Chiến sinh năm 1962, quê Tuyên Quang. Ông là kỹ sư nông nghiệp.

Ông Chiến là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Ủy viên Trung ương bốn khóa (X - dự khuyết, XI, XII, XIII); đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

Ông Đỗ Văn Chiến có nhiều năm gắn bó với quê hương, kinh qua nhiều vị trí quan trọng. Sau gần 5 năm công tác tại Xí nghiệp Nông công nghiệp Chè Tân Trào, ông Đỗ Văn Chiến làm Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang vào tháng 9-1993.

Hơn 1 năm sau, ông làm Phó Trưởng Ban Tài chính quản trị Tỉnh ủy Tuyên Quang, rồi Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Tháng 4- 1998, ông Đỗ Văn Chiến giữ cương vị Bí thư Huyện ủy Huyện Yên Sơn, sau đó kiêm nhiệm chức Chủ tịch HĐND huyện.

Từ tháng 9-2001 đến tháng 6-2011, ông lần lượt giữ chức Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

Tháng 8-2011, ông Đỗ Văn Chiến được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái và giữ cương vị này đến tháng 2-2015. Sau đó, ông được điều động giữ chức Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm rồi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Từ tháng 4-2021, ông trở thành Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và giữ cương vị này cho tới khi được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội vào ngày 4-11 vừa qua.