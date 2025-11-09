Sáng mai (10-11), Quốc hội làm công tác nhân sự 09/11/2025 14:50

(PLO)- Theo nghị trình, sáng mai (10-11), Quốc hội sẽ dành thời gian để làm công tác nhân sự, bầu các chức danh phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV và Chánh án TAND Tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày mai, 10-11, theo nghị trình, Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 10 với nhiều nội dung quan trọng.

Trong đó, Quốc hội sẽ dành trọn buổi sáng để họp làm công tác nhân sự. Chiều cùng ngày, các đại biểu thảo luận ở hội trường về hai dự án luật gồm Luật Dân số và Luật Phòng bệnh.

Ngày làm việc tiếp theo, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) và Luật Giám định tư pháp (sửa đổi).

Trước đó, Quốc hội cũng nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về ba dự án luật gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Những nội dung này sẽ được thảo luận ở tổ vào chiều cùng ngày.

Các đại biểu tham dự một phiên của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: QH

Trong tuần, các đại biểu còn thảo luận ở hội trường về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi); Luật Thương mại điện tử; Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi); Luật Xây dựng (sửa đổi).

Ngoài ra còn có Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Một nội dung khác, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tại hội trường về đề nghị phê chuẩn Hiệp định thuộc lĩnh vực đối ngoại. Nội dung này sẽ được họp theo chương trình riêng của Quốc hội.

Trong tuần làm việc này, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua hai nghị quyết quan trọng về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026.