Trung ương 'chốt' những nội dung quan trọng về nhân sự tại Hội nghị lần thứ 14

(PLO)- Hội nghị Trung ương 14 thống nhất giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIV (tái cử và tham gia lần đầu) để báo cáo Đại hội XIV và trình Hội nghị lần thứ nhất Trung ương khoá XIV bầu cử theo quy định.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết 74 về Hội nghị lần thứ 14 Trung ương khoá XIII.

Theo đó, Hội nghị Trung ương 14 họp từ ngày 5-11 đến ngày 6-11 để xem xét, thảo luận nhiều nội dung quan trọng.

Cụ thể, Trung ương đã thông qua nội dung dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII trình Đại hội XIV của Đảng.

Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương chỉ đạo tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo để trình Đại hội XIV của Đảng.

Trung ương cũng thống nhất giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIV (tái cử và tham gia lần đầu) để báo cáo Đại hội XIV của Đảng và trình Hội nghị lần thứ nhất Trung ương khoá XIV bầu cử theo quy định.

Cùng đó, Trung ương cũng đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIV để trình Đại hội XIV của Đảng xem xét, quyết định.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 14, Trung ương khóa XIII. Ảnh: PHẠM THẮNG

Cũng tại Hội nghị này, Trung ương đã thông qua các báo cáo gồm Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XIII; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bộ Chính trị được giao căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện các Báo cáo, ban hành Kết luận và tiếp tục tổ chức thực hiện.

Liên quan công tác nhân sự, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất để ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bí thư Thành ủy Hà Nội thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Bầu bổ sung ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Trung ương cũng cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV bầu các chức danh phó chủ tịch (thường trực) Quốc hội khoá XV và Chánh án TAND Tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngoài ra, Trung ương còn xem xét, cho ý kiến các Báo cáo về tình hình công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; về những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ Hội nghị Trung ương 13 đến Hội nghị Trung ương 14 và dự kiến một số công việc trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 14 đến Hội nghị Trung ương 15.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và các mục tiêu của nhiệm kỳ Đại hội XIII, tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng và hoàn thành công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng.