Ấn tượng chương trình nghệ thuật 'Ánh sáng niềm tin và khát vọng’ 25/01/2026 22:03

(PLO)- Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Ánh sáng niềm tin và khát vọng” được tổ chức tại TP.HCM đã tái hiện hành trình cách mạng, lan tỏa niềm tin vào Đảng, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tối 25-1, tại tiền sảnh Nhà hát Thành phố (phường Sài Gòn), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Ánh sáng niềm tin và khát vọng”.

Chương trình nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2026).

Quang cảnh chương trình nghệ thuật “Ánh sáng niềm tin và khát vọng”. Ảnh: TRẦN LINH

Ngoài ra, chương trình được dàn dựng công phu với 3 chương, gồm 21 tiết mục nghệ thuật đặc sắc, đa dạng thể loại từ giao hưởng, hợp xướng đến ca múa nhạc hiện đại. Cùng hệ thống hiệu ứng sân khấu, chương trình tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc và tính biểu tượng.

Nhiều tiết mục đặc sắc tại chương trình nghệ thuật. Ảnh: TRẦN LINH

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM tham dự chương trình. Ảnh: TRẦN LINH

Chương I, “Rạng rỡ Việt Nam”, mở màn bằng không khí mùa xuân đất nước, tái hiện hành trình lịch sử vẻ vang của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các mashup, liên khúc và nhạc cảnh như “Cung đàn mùa xuân - Đảng đã cho ta mùa xuân”, “Dấu chân phía trước”, “Nam Bộ kháng chiến”, “Việt Nam ngày đại thắng”.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM tham dự chương trình. Ảnh: TRẦN LINH

Với chủ đề “Đất nước vươn mình”, Chương II phản ánh tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, gắn với thành công Đại hội XIV của Đảng qua các tiết mục “Tuyên ngôn thời đại”, “Tình yêu đất nước - Tuổi xuân dâng Đảng”, “Việt Nam tươi đẹp”, “Ngàn ước mơ Việt Nam”.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM. Ảnh: TRẦN LINH

Chương trình khép lại với Chương III “Việt Nam quang vinh”, tôn vinh vai trò, vị thế và trách nhiệm của TP.HCM trong kỷ nguyên phát triển mới. Các ca khúc “Thành phố Hồ Chí Minh - niềm tin ngời sáng”, “Rising up Ho Chi Minh City”, “Cùng bước tới vinh quang” và liên khúc kết “Đất nước vươn mình - Khát vọng hùng cường” khẳng định niềm tin, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: TRẦN LINH

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ và đoàn nghệ thuật như NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Ánh Tuyết, Phương Vy, Đông Nhi, Hồ Trung Dũng, Hoàng Bách cùng các nghệ sĩ trẻ, dàn hợp xướng và nhóm múa chuyên nghiệp.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: TRẦN LINH

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật tổng hợp, chương trình truyền tải thông điệp về niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong và kỳ vọng dành cho TP.HCM trong giai đoạn phát triển mới.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM. Ảnh: TRẦN LINH

Hệ thống hiệu ứng sân khấu, chương trình tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, tính biểu tượng. Ảnh: TRẦN LINH

Đông đảo người dân thú thích các tiết mục tại chương trình nghệ thuật. Ảnh: TRẦN LINH

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật tổng hợp, chương trình lan tỏa niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khát vọng phát triển đất nước và vai trò tiên phong của TP.HCM.

Người dân và du khách theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc của chương trình nghệ thuật “Ánh sáng niềm tin và khát vọng”. Ảnh: TRẦN LINH

Ca sĩ Đông Nhi biểu diễn tại chương trình. Ảnh: TRẦN LINH

Chương trình được dàn dựng đa dạng thể loại từ giao hưởng, hợp xướng đến ca múa nhạc hiện đại. Ảnh: TRẦN LINH

Đại biểu lên tặng hoa các nghệ sĩ và chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TRẦN LINH