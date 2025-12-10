Đồng Nai xây dựng chính sách hỗ trợ tiền cho cán bộ đi làm xa 10/12/2025 08:48

(PLO)- UBND tỉnh Đồng Nai đã trình HĐND tỉnh xem xét Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ khi được điều động, luân chuyển, biệt phái.

Ngày 10-12, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X tiếp tục diễn ra Kỳ họp thứ 8 (cuối năm 2025).

Tại kỳ họp, UBND tỉnh Đồng Nai đã trình HĐND tỉnh xem xét tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi được điều động, luân chuyển, biệt phái, bố trí, phân công công tác trên địa bàn tỉnh.

Thông tin tờ trình, dự thảo nghị quyết ban hành một chính sách đặc thù hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái xuất phát từ những yêu cầu cấp bách của thực tiễn quản lý tại tỉnh Đồng Nai.

Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Đồng Nai sẽ thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Ảnh: VŨ HỘI

Chính sách nhằm tạo điều kiện về nhà ở, sinh hoạt, đi lại cho đội ngũ cán bộ, khuyến khích cán bộ yên tâm công tác, ổn định cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước sau sắp xếp đơn vị hành chính và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Theo đó, các đối tượng được hưởng chính sách gồm: Cán bộ, công chức, viên chức từ cấp tỉnh, cấp huyện được điều động về cấp xã và ngược lại, hoặc điều động giữa các xã; cán bộ tỉnh Bình Phước (cũ) được bố trí làm việc tại trung tâm hành chính tập trung của tỉnh Đồng Nai.

Dự thảo đưa ra 4 nhóm hỗ trợ chính dành cho cán bộ, người lao động được điều động, luân chuyển, biệt phái, đặc biệt là những trường hợp làm việc xa nơi cư trú từ 20-30 km trở lên.

Trong đó, tỉnh sẽ hỗ trợ thuê nhà ở cho người công tác xa nhà từ 30 km trở lên và chưa được bố trí nhà công vụ với mức 3,5 triệu đồng/người/tháng trong trường hợp không có nhà công vụ hoặc nhà ở xã hội; 2,2 triệu đồng/người/tháng nếu đã được bố trí nhà ở xã hội (phải trả phí); 1,5 triệu đồng/người/tháng nếu đã được bố trí ký túc xá hoặc nhà tập thể (không phải trả phí).

Cán bộ, người lao động từ Bình Phước cũ đi làm tại Trung tâm Hành chính tỉnh Đồng Nai.

Về tiền ăn, sẽ hỗ trợ 2 triệu đồng/người/tháng cho người công tác xa nơi ở ổn định từ 30 km trở lên.

Về hỗ trợ chi phí đi lại, sẽ áp dụng khi cơ quan chưa bố trí xe công vụ hoặc xe đưa đón. Khoảng cách càng xa, hỗ trợ càng cao nhằm bù đắp chi phí xăng xe, cầu đường.

Cụ thể: 20-30 km hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng; 30-60 km hỗ trợ 1,8 triệu đồng/tháng; 60-100 km hỗ trợ 2,8 triệu đồng/tháng; 100-150 km hỗ trợ 3,5 triệu đồng/tháng; trên 150 km hỗ trợ 4,5 triệu đồng/tháng.

Tỉnh sẽ hỗ trợ bổ sung cho cán bộ nữ và cán bộ dân tộc thiểu số. Trong đó, mức 500.000 đồng/người/tháng đối với cán bộ nữ hoặc cán bộ dân tộc thiểu số; 800.000 đồng/người/tháng đối với trường hợp vừa là nữ vừa là người dân tộc thiểu số. Chính sách này nhằm bảo đảm bình đẳng giới và hỗ trợ cán bộ vùng khó khăn.