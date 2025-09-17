Chi bổ sung hơn 40 tỉ hỗ trợ cán bộ từ Bình Phước cũ đến Đồng Nai làm việc 17/09/2025 11:41

(PLO)- UBND tỉnh Đồng Nai bổ sung hơn 40 tỉ đồng để hỗ trợ cán bộ tỉnh Bình Phước cũ đến làm việc tại Trung tâm Hành chính tỉnh Đồng Nai sau sắp xếp.

Ngày 17-9, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực XVII về việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (gọi chung là cán bộ) tỉnh Bình Phước đến làm việc tại Trung tâm Hành chính tỉnh Đồng Nai sau sắp xếp.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị với tổng số tiền dự toán là hơn 40 tỉ đồng để hỗ trợ đối với cán bộ tỉnh Bình Phước đến làm việc tại Trung tâm Hành chính tỉnh Đồng Nai sau sắp xếp.

Cán bộ từ tỉnh Bình Phước cũ đến Trung tâm Hành chính tỉnh Đồng Nai làm việc sau sáp nhập. Ảnh: VH

Số tiền trên được lấy từ nguồn kinh phí đã được giao của UBND tỉnh Bình Phước (cũ) về phân bổ số kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch UBND Đồng Nai cũng giao Sở Tài chính khẩn trương giải quyết và phân bổ kinh phí cho các đơn vị kịp thời, đồng thời thông báo tới các đơn vị được hưởng để triển khai thực hiện chi trả theo quy định.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm rà soát các trường hợp đã được bố trí nhà ở công vụ, nhà ở xã hội, ký túc xá hoặc nhà ở tập thể để thực hiện chi trả theo đúng quy định.