Tên gọi, trụ sở dự kiến của 55 xã, phường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 23/04/2025 09:03

Theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường xã, tỉnh Đồng Nai sẽ còn 55 đơn vị với các tên gọi và trụ sở hành chính làm việc như sau:

Thành lập phường Biên Hoà sau khi sáp nhập 4 phường gồm: Tân Hạnh, Hoá An, Bửu Hoà và Tân Vạn. Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND phường Hoá An.

Thành lập phường Trấn Biên sau khi sáp nhập 6 phường gồm: Bửu Long, Quang Vinh, Trung Dũng, Thống Nhất, Hiệp Hoà và An Bình. Trụ sở hành chính dự kiến tại Thành uỷ Biên Hoà.

Thành lập phường Tam Hiệp sau khi sáp nhập 4 phường gồm: Tân Hiệp, Tân Mai, Tam Hiệp và Bình Đa. Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND phường Tam Hiệp.

Thành lập phường Long Bình sau khi sáp nhập 3 phường gồm: Long Bình, Hố Nai và Tân Biên. Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND phường Tam Hiệp.

Thành lập phường Trảng Dài sau khi sáp nhập 2 phường xã gồm: Trảng Dài và xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu). Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND phường Trảng Dài.

Thành lập xã Hố Nai 3 sau khi sáp nhập 2 phường xã gồm: phường Tân Hoà (TP Biên Hoà) và xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom). Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND phường Tân Hoà.

Thành lập xã Long Hưng sau khi sáp nhập phường An Hoà và xã Long Hưng. Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND xã Long Hưng.

Giữ nguyên phường Phước Tân và trụ sở hành chính vẫn tại UBND phường Phước Tân.

Giữ nguyên phường Tam Phước và trụ sở hành chính vẫn tại UBND phường Tam Phước.

Thành lập xã Đại Phước sau khi sáp nhập 4 xã gồm: Phú Hữu, Phước Khánh, Phú Đông, Đại Phước. Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND xã Phú Đông.

Thành lập xã Nhơn Trạch sau khi sáp nhập 5 xã, thị trấn gồm: Phú Thạnh, Long Tân, Phú Hội, Phước Thiền và thị trấn Hiệp Phước. Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND huyện Nhơn Trạch.

Thành lập xã An Phước sau khi sáp nhập 3 xã gồm: Vĩnh Thanh, Phước An và Long Thọ. Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND xã Phước An.

Thành lập xã Phước Thái sau khi sáp nhập 3 xã gồm: Tân Hiệp, Phước Bình và Phước Thái. Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND xã Phước Thái.

Thành lập xã Long Phước sau khi sáp nhập 2 xã Long Phước và Bàu Cạn. Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND xã Long Phước.

Thành lập xã Bình An sau khi sáp nhập 2 xã Bình An và Long Đức. Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND xã Long Đức.

Thành lập xã Long Thành sau khi sáp nhập 4 xã, thị trấn gồm: Long An, Lộc An, Bình Sơn, Tam An và thị trấn Long Thành. Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND huyện Long Thành.

Thành lập xã An Phước sau khi sáp nhập xã Tam Phước và An Phước. Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND xã An Phước.

Thành lập xã An Viễn sau khi sáp nhập 2 xã An Viễn và Đồi 61. Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND xã An Viễn.

Thành lập xã Bình Minh sau khi sáp nhập 2 xã Bình Minh và Bắc Sơn. Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND xã Bình Minh.

Thành lập xã Trảng Bom sau khi sáp nhập các 4 xã và thị trấn gồm: Giang Điền, Quảng Tiến, Sông Trầu và thị trấn Trảng Bom. Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND huyện Trảng Bom.

Thành lập xã Bàu Hàm sau khi sáp nhập 4 xã gồm: Thanh bình, Cây Gáo, Sông Thao và Bàu Hàm. Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND xã Cây Gáo.

Thành lập xã Hưng Thịnh sau khi sáp nhập 4 xã gồm: Tây Hoà, Trung Hoà, Đồng Hoà và Hưng Thịnh. Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND xã Trung Hoà.

Thành lập xã Dầu Giây sau khi sáp nhập 3 xã, thị trấn gồm: Bàu Hàm 2, xã Lộ 25 và thị trấn Dầu Giây. Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND huyện Thống Nhất.

Thành lập xã Gia Kiệm sau khi sáp nhập 3 xã gồm: Quang Trung, Gia Kiệm, Gia Tân. Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND xã Gia Kiệm.

Thành lập xã Thống Nhất sau khi sáp nhập 4 xã gồm: Gia Tân 1, Gia Tân 2 và xã Phú Cường, Phú Túc (huyện Định Quán). Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND xã Gia Tân 1.

Thành lập xã Bình Lộc sau khi sáp nhập 3 phường xã gồm: xã Bình Lộc, phường Suối Tre và Xuân Thiện (huyện Thống Nhất). Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND xã Bình Lộc.

Thành lập phường Bảo Vinh sau khi sáp nhập phường Bảo Vinh và xã Bảo Quang. Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND phường Bảo Vinh.

Thành lập phường Bàu Sen sau khi sáp nhập phường Xuân Lập và Bàu Sen. Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND phường Bàu Sen.

Thành lập phường Long Khánh sau khi sáp nhập 5 phường xã gồm: Xuân An, Xuân Bình, Xuân Hoà, Phú Bình và xã Bàu Trâm. Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND TP Long Khánh.

Thành lập phường Hàng Gòn sau khi sáp nhập phường Xuân Tâm và xã Hàng Gòn. Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND phường Hàng Gòn.

Thành lập xã Xuân Quế sau khi sáp nhập xã Xuân Quế và Sông Nhạn. Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND xã Xuân Quế.

Thành lập xã Thừa Đức sau khi sáp nhập xã Thừa Đức và Xuân Đường. Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND xã Thừa Đức.

Thành lập xã Cẩm Mỹ sau khi sáp nhập 4 xã thị trấn gồm: Nhân Nghĩa, Bảo Minh, Xuân Mỹ và thị trấn Long Giao. Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND huyện Cẩm Mỹ.

Thành lập xã Sông Ray sau khi sáp nhập xã Lâm San và Sông Ray. Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND xã Sông Ray.

Thành lập xã Xuân Đông sau khi sáp nhập xã Xuân Đông và ấp bằng Lăng (xã Xuân Tâm). Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND xã Xuân Đông.

Thành lập xã Xuân Định sau khi sáp nhập 3 xã gồm: Xuân Bảo, Bảo Hoà và Xuân Định. Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND xã Xuân Định.

Thành lập xã Xuân Phú sau khi sáp nhập xã Xuân Phú và Lang Minh. Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND xã Xuân Phú.

Thành lập xã Xuân Lộc sau khi sáp nhập 5 xã và thị trấn gồm: Suối Cát, Xuân Thọ, Xuân Trường, Xuân Hiệp và thị trấn Gia Ray. Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND huyện Xuân Lộc.

Thành lập xã Xuân Hoà sau khi sáp nhập 3 xã gồm: Xuân Hoà, Xuân Hưng, Xuân Tâm. Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND xã Xuân Hưng.

Thành lập xã Xuân Thành sau khi sáp nhập xã Xuân Thành và Suối Cao. Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND xã Xuân Thành.

Thành lập xã Xuân Bắc sau khi sáp nhập xã Xuân Bắc và Suối Nho. Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND xã Xuân Bắc.

Thành lập xã La Ngà sau khi sáp nhập 2 xã La Ngà và Túc Trưng. Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND xã La Ngà.

Thành lập xã Định Quán sau khi sáp nhập 4 xã, thị trấn gồm: Phú Ngọc, Gia Canh, Ngọc Định và thị trấn Định Quán. Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND huyện Định Quán.

Xã Thanh Sơn giữ nguyên và trụ sở hành chính UBND xã Thanh Sơn.

Thành lập xã Phú Vinh sau khi sáp nhập 2 xã Phú Vinh và Phú Tân. Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND xã Phú Vinh.

Thành lập xã Phú Hoà sau khi sáp nhập 2 xã Phú Hoà và Phú Điền. Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND xã Phú Hoà.

Thành lập xã Tà Lài sau khi sáp nhập 3 xã Phú Thịnh, Phú Lập và Tà Lài. Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND xã Phú Lập.

Thành lập xã Nam Cát Tiên sau khi sáp nhập 2 xã Phú An và Nam Cát Tiên. Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND xã Cát Tiên.

Thành lập xã Tân Phú sau khi sáp nhập 5 xã, thị trấn gồm: Phú Lộc, Trà Cổ, Phú Thanh, Phú Xuân và thị trấn Tân Phú. Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND huyện Tân Phú.

Thành lập xã Phú Lâm sau khi sáp nhập 4 xã gồm: Phú Lâm, Thanh Sơn, Phú Bình và Phú Sơn. Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND xã Phú Lâm.

Xã Đak Lua giữ nguyên vì là xã biệt lập. Trụ sở hành chính UBND xã Đak Lua

Xã Phú Lý giữ nguyên vì là xã biệt lập. Trụ sở hành chính UBND xã xã Phú Lý

Thành lập xã Trị An sau khi sáp nhập xã Mã Đà, Trị An và thị trấn Vĩnh An. Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND huyện Vĩnh Cửu.

Thành lập xã Tân An sau khi sáp nhập 2 xã Tân An và Vĩnh Tân. Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND xã Tân An.

Thành lập xã Tân Triều sau khi sáp nhập 4 xã gồm: phường Tân Phong (TP Biên Hoà), Tân Bình, Bình Lợi, Thạnh Phú. Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND xã Thạnh Phú.