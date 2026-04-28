Điều kiện để làm đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu 28/04/2026 14:37

(PLO)- Để làm đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, TP.HCM cần điều chỉnh quy hoạch TP Vũng Tàu (cũ) mới có đủ cơ sở triển khai dự án.

Tập đoàn Vingroup vừa có văn bản gửi các sở ban, ngành cùng UBND các phường Tam Thắng, Rạch Dừa, Vũng Tàu để lấy ý kiến góp ý đối với đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Vũng Tàu (cũ) đến năm 2035 tỉ lệ 1/10.000. Việc lấy ý kiến này nhằm cập nhật và triển khai dự án tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu.

Theo Tập đoàn Vingroup, vừa qua Vingroup đã có báo cáo đề xuất đầu tư dự án xây dựng tuyến đường vượt biển kết nối TP.HCM (khu vực Cần Giờ) và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (gọi tắt án đường vượt biển). Sau đó, dự án đã được Ban Thường vụ Thành Ủy TP.HCM thống nhất chủ trương đầu tư. Đồng thời, thống nhất chủ trương điều chỉnh các quy hoạch có liên quan để làm cơ sở triển khai thực hiện dự án.

Hiện nay, đơn vị nghiên cứu dự án đang lấy ý kiến góp ý đối với đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Vũng Tàu (cũ) đến năm 2035 tỉ lệ 1/10.000.

Ban Thường vụ Thành ủy đã giao Tập đoàn Vingroup lập báo cáo rà soát Quy hoạch chung TP Vũng Tàu và đề xuất lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại khu vực kết nối của tuyến đường vượt biển gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc có ý kiến, trình UBND TP xem xét chấp thuận.

Đến ngày 15-4, UBND TP.HCM đã chấp thuận giao cho Tập đoàn Vingroup lập đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Vũng Tàu theo Nghị quyết số 260/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Trong đó, TP.HCM đã xác định dự án đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu có vai trò, ý nghĩa quan trọng, cấp bách. Việc triển khai thực hiện dự án đường vượt biển góp phần hình thành “khớp nối chiến lược”, trục kết nối duy nhất. Đồng thời, đảm bảo dòng lưu thông thông suốt, không bị chia cắt, rút ngắn thời gian di chuyển từ đô thị lõi qua Cần Giờ đến khu vực Vũng Tàu, phù hợp định hướng phát triển đô thị biển, kinh tế biển và logistics của TP.HCM trong thời gian tới.

Vì vậy, hiện TP đang lấy ý kiến về hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Vũng Tàu cũ đến năm 2035. Từ đó, để đơn vị nghiên cứu tiếp tục nghiên cứu chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt làm cơ sở Tập đoàn tiếp tục triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

Dự án này góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển đô thị biển, kinh tế biển và logistics của TP.HCM trong thời gian tới.