Nhiều bất cập về biển báo giới hạn tốc độ trên quốc lộ 19 19/04/2024 12:29

Trao đổi với PLO, ông Phan Hữu Hiếu, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, cho biết ban đã đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan khắc phục các bất cấp trên quốc lộ 19 đoạn từ dốc Hàm Rồng, TP Lleiku đi cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

“Qua phản ánh, việc cắm biển báo giới hạn tốc độ trên đoạn đường này còn nhiều bất cập. Biển báo dày đặc gây khó khăn đối với người chấp hành, gây bức xúc và không đảm bảo an toàn giao thông. Khu Quản lý đường bộ III đã đi kiểm tra và có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án 2- Bộ GTVT xử lý nhưng có phản hồi”- ông Hiếu nói.

Quốc lộ thông thoáng nhưng ô tô phải chạy kiểu “rùa bò”

Theo phản ánh của nhiều lái xe, quốc lộ 19 đoạn từ dốc Hàm Rồng đi cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh khoảng 75 km có quá nhiều biển giới hạn tốc độ 40, 50 km/giờ. Đoạn đường này thuộc dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên do Ban Quản lý dự án 2 làm chủ đầu tư, thi công hoàn thiện, cắm biển báo giao thông từ cuối năm 2023.

Biển báo được cắm ngay hai bên đường đoạn cua qua xã Gào, TP Pleiku che khuất tầm nhìn. Hai biển báo đã bị tháo mất.

Theo ghi nhận của PV, cách dốc Hàm Rồng khoảng 300 mét, đoạn qua xã Gào, TP Pleiku và xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông bắt đầu xuất hiện nhiều các loại biển báo giới hạn tốc độ.

Dọc đoạn đường qua các xã Thăng Hưng, Bình Giáo thuộc huyện Chư Prông, Ia Din, Ia Kla, Ia Dom thuộc huyện Đức Cơ… các khu dân cư nối liền nhau đều có biển báo hạn chế tốc độ, mặc dù dân cư thưa thớt.

Nhiều nhất là các biển báo giới hạn tốc độ 40, 50 km/giờ đoạn qua các trường học, vị trí có người đi bộ. Các phương tiện lưu thông qua những đoạn đường này buộc phải chạy tốc độ “rùa bò” dù đường rộng, thông thoáng. Nhiều biển báo đã bị ai đó tháo mất, chỉ còn trụ chỏng chơ.

Đoạn qua làng Bi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ dân cư rất thưa thớt, nhà cách quốc lộ rất sâu, đường bằng phẳng, thông thoáng nhưng vẫn cắm biển khu dân cư. Đoạn qua thôn Chư Bồ, xã Ia KLa, Đức Cơ bắt đầu lên dốc lại cắm biển 40 km; đoạn cách thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ (hướng cửa khẩu Lệ Thanh đi TP Pleiku) chuẩn bị lên dốc dài vẫn cắm biển 50 km.

Ông Hấp Lềnh Dành, người thường xuyên đi xe từ tỉnh Lâm Đồng đến Gia Lai mua nông sản, nói: "Không hiểu sao tuyến đường này có quá nhiều biển giới hạn tốc độ. Biển báo giới hạn tốc độ nhằm đảm bảo an toàn giao thông nhưng cắm nhiều, bất hợp lý, không có hạn chế thời gian, cũng gây ảnh hưởng đến lâm lý người lái xe, quá trình vận chuyển hàng hóa, hành khách".

Biển báo giới hạn tốc độ 40 km qua đoạn đường có trường học. Ảnh: LK.

Còn ông Võ Đình Trung (lái xe khách tuyến Bình Định – cửa khẩu Lệ Thanh), nói: “Tôi thấy có nhiều biển báo tốc độ 40, 50 km rất bất hợp lý. Mới vừa chạy một đoạn đã phải giảm tốc độ đột ngột. Từ khi nâng cấp, đoạn đường này rộng hơn, thông thoáng hơn nhưng thời gian chạy lại lâu hơn. Hàng ngày, mỗi chuyến xe của tôi trễ khoảng một tiếng đồng hồ”.

Theo nhiều lái xe, nhiều biển báo cắm rất vô lý, nhiều khu dân cư thưa thớt cũng cắm biển giới hạn tốc độ. Nhiều đoạn qua trường học cắm biển 40, 50 km nhưng không quy định thời gian, bất kể ngày hay đêm. Chẳng hạn, xe chạy qua đoạn đường có trường học vào ban đêm vẫn phải chạy tốc độ 40 km/giờ là quá bất hợp lý.

Một số biển báo đã bị người dân tháo đi. Ảnh: LK.

Thường xuyên lái xe đi cửa khẩu Lệ Thanh làm việc, chị Ngọc Trinh (ngụ TP Pleiku), nói: “Nhiều biển báo trên đoạn đường này như “bẫy” người đi đường, rất dễ vi phạm dù lái xe không cố ý"

Chậm trễ khắc phục

Trao đổi với PLO, ông Võ Pháp, Phó Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 (thuộc Khu Quản lý đường bộ III, Cục Đường bộ Việt Nam), cho biết đơn vị này đã có văn bản đề nghị chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án 2 khắc phục các bất cập, điều chỉnh cho hợp lý các biển báo giới hạn tốc độ trên quốc lộ 19 đoạn từ TP Leiku đi cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Tuy nhiên, nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa trả lời, chưa có biện pháp khắc phục.

Theo ông Pháp, đoạn đường này vừa đưa vào khai thác, chủ đầu tư cắm biển báo giao thông tại các vị trí đã hoàn thành theo thiết kế.

Nhiều biển báo giới hạn tốc độ trên quốc lộ 19 còn bất cập. Ảnh: LK.

Tháng 12-2023, Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 phát hiện nhiều bất cập liên quan cắm biển trên đoạn đường trên. Sau đó, Quản lý đường bộ III.4 cùng đại diện Ban Quản lý dự án 2, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, Sở GTVT tỉnh, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai trực tiếp kiểm tra. Sau đó, các cơ quan chức năng đã đề nghị Ban Quản lý dự án 2 điều chỉnh cho phù hợp nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Tuy nhiên, đến tháng 2-2024, chủ đầu tư vẫn chưa khắc phục nên Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 báo cáo sự việc lên Khu Quản lý đường bộ III; đề nghị cơ quan thẩm quyền có phương án điều chỉnh.

Theo Quản lý đường bộ III.4, việc lắp các biển báo đông dân cư tại các khu vực chưa đông dân cư trên quốc lộ 19 là chưa phù hợp. Quản lý đường bộ III.4 cùng các cơ quan chức năng liên quan xác định đoạn đường này cắm nhiều biển báo giới hạn chế tốc độ 40 km/giờ đột ngột, không hợp lý, gây ức chế đối với người tham gia giao thông.

Đó là các đoạn đường có vị trí km206+300 đến Km206+500 (200 m), km208+500 đến km208+650 (150m), km212+300 đến km212+600 (300m)… Các cơ quan trên đã đề nghị rà soát lại các vị trí trường học, đánh giá mức độ cần thiết phải hạn chế tốc độ.

Cũng theo Quản lý đường bộ III.4, còn nhiều bất cập khác trong việc cắm biển giới hạn tốc độ ở những vị trí cua rộng, tầm nhìn thông thoáng; cắm biển cấm vượt trên đoạn đường thẳng không có vạch liền; nhiều vị trí kẻ vạch liền chưa phù hợp… gây khó khăn đối với người tham gia giao thông.

Quốc lộ 19 đoạn qua làng Bi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ dân cư vắng hoe, thưa thớt nhưng vẫn cắm bản khu đông dân cư. Ảnh: LK.

Mới đây, Sở GTVT tỉnh Gia Lai cũng có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án 2 rà soát, khắc phục các hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện dự án trên địa bàn theo kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa khắc phục, chưa phản hồi.

Theo Chánh văn phòng Ban Aan toàn giao thông tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh đã giao Sở GTVT làm việc, kiến nghị Ban Quản lý dự án 2 sớm giải quyết các bất cập trên. Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai cũng đề nghị Ban Quản lý dự án 2 sớm khắc phục các bát cập việc cắm biển báo giới hạn tốc độ dày đặc, nhiều vị trí chưa phù hợp nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây bức xúc trong nhân dân.