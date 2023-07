Dự án nâng cấp quốc lộ 19 vẫn thi công ì ạch, lại trễ tiến độ

(PLO)- Thi công dự án nâng cấp quốc lộ 19 từ Bình Định đi Gia Lai có nhiều bất cập, khiến người dân bức xúc.

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, tức dự án nâng cấp quốc lộ 19, từ năm 2017 đến ngày 31-12-2024, thay vì 30-6-2023 như kế hoạch ban đầu.

Cho gia hạn vì chậm tiến độ

Trước đó, ngày 30-6, chủ đầu tư dự án trên là Ban Quản lý dự án 2 (Ban 2, thuộc Bộ GTVT) có tờ trình đề nghị Bộ GTVT xem xét thẩm định, phê duyệt điều chỉnh qự án.

Ban 2 đưa ra các lý do để đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện là chậm do giao vốn đầu tư công trung hạn; ảnh hưởng của dịch Covid-19; thời tiết mưa nhiều; chậm tiến độ thiết kế kỹ thuật và do khó khăn phát sinh trong quá trình thi công...

Xem xét năng lực Ban 2 Thời gian qua, Khu Quản lý đường bộ III nhiều lần kiểm tra và phát hiện các đơn vị thi công qự án nâng cấp quốc lộ 19 có nhiều vi phạm như thiếu rào chắn, biển báo, phát sinh nhiều ổ gà trên mặt đường và không có người điều tiết giao thông qua cầu hẹp... gây mất an toàn giao thông. Khu Quản lý đường bộ III đề nghị Ban 2 chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương thực hiện khắc phục các nội dung nêu trên; đồng thời cảnh báo: "Nếu Ban 2 chậm chỉ đạo, Khu sẽ báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT đề nghị xem lại năng lực quản lý dự án".

Trong quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, Bộ GTVT yêu cầu Ban 2 phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đã báo cáo. Ban 2 phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ GTVT và trước pháp luật về hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài.

Trao đổi với PLO, đại điện Ban 2 cho biết dự án nâng cấp quốc lộ 19 sẽ được gia hạn đến cuối năm 2024. Hiện đơn vị đang đàm phán gia hạn hiệp định vay vốn với WB, chưa có quyết định chính thức.

Theo một nguồn tin, đến ngày 30-6, tổng khối lượng thi công lũy kế tại dự án đạt 59% giá trị hợp đồng, chậm so với tiến độ hợp đồng được chấp thuận lần đầu 38%.

Dân khổ sở vì thi công ì ạch, bất cập

Thời gian qua, PLO đã nhiều lần phản ánh việc thi công dự án nâng cấp quốc lộ 19 rất ì ạch, liên tục chậm tiến độ, không đảm bảo an toàn giao thông, xảy ra nhiều bất cấp khiến người dân rất bức xúc.

Nhiều người dân sống dọc hai bên quốc lộ 19 cho rằng thiết kế mương nước của dự án quá cao, gây cản trở đi lại. Quá trình thi công, các nhà thầu đào bới cả tuyến đường nhưng lại thi công chậm chạp.

Vào mùa mưa thì bùn đất, nước tràn vào nhà dân cuốn trôi tài sản, hoa màu; nắng thì bụi mịt mù… ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, đi lại, sản xuất kinh doanh của người dân.

Quá trình thi công gây mất an toàn giao thông và đã có không ít vụ tai nạn giao thông.

Đầu tháng 7-2023, PV ghi nhận thực tế đoạn qua địa bàn huyện Đắk Đoa cũng đang thi công cầm chừng, đất đá tràn ra mặt đường. Các đoạn cầu tạm không có người trực, điều tiết giao thông.

Một số phương tiện, máy móc tập trung ở vệ đường, không có dấu hiệu thi công. Tại vị trí thôn 2 xã, Tân Bình, huyện Đắk Đoa, một vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy vừa xảy ra, công an đang khám nghiệm.

Anh Võ Anh Quang (thôn 3, xã Tân Bình) bức xúc phản ánh: “Dân ở đây khổ lắm rồi! Từ khi làm đoạn đường này, người dân đi xe máy bị tai nạn liên tục. Họ đào lên rồi để đó, không hiểu sao thi công mương nước thì chỗ cao chỗ thấp rồi sửa lui sửa tới mấy lần”.

Ông Phan Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Bình, nói: "Đoạn đường hư hỏng liên tục, hễ mưa là bùn đất tràn ra đường gây mất an toàn giao thông. Gần đây không hiểu sao cống nước lại bị kẹt, hôi thối khiến người dân bức xúc và xã đã báo cáo lên huyện việc này"

Theo ông Phương, không chỉ người dân kêu trời, nhiều công nhân tham gia thi công đã giăng băng rôn đòi nhà thầu trả tiền công. Chính quyền phải vào cuộc để tránh gây mất an ninh trật tự.

Ông Trần Hưng Nghiệp, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đắk Đoa, cho biết: “Dự án nâng cấp quốc lộ 19 qua huyện này lâu nay gây rất nhiều bức xúc đối với người dân. Chỉ trong sáu tháng đầu năm 2023, huyện Đắk Đoa đã có sáu văn bản gửi cho Ban 2, Bộ GTVT phản ánh việc thi công chậm tiến độ, ảnh hưởng môi trường, gây thiệt hại đối với dân”.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Gia Lai mới đây, ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai, cũng bày tỏ bức xúc, đề nghị UBND tỉnh quyết liệt hơn nữa yêu cầu chủ đầu tư, Bộ GTVT đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nâng cấp 19.

“Tôi nhận rất nhiều cuộc gọi, nhắn tin của người dân phản ảnh việc thi công dự án này gây ra rất nhiều ảnh hưởng, bức xúc đối với người dân. Tôi đề nghị UBND tỉnh quyết liệt yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án”- ông Niên nói.

Đòi dỡ cầu tạm để đòi nợ nhà thầu Giữa tháng 6-2023, Công ty CP Xây dựng Thanh Tùng Bailey (đơn vị cho thuê cầu tạm trên quốc lộ 19) có văn công văn lần 2 đòi thu hồi hai cầu tạm là cầu Vàng và cầu Linh Nham tại xã K’dang, huyện Đắk Đoa thuộc dự án nâng cấp 19. Lý do là Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Lan Linh (nhà thầu phụ) không thanh toán nợ hơn 180 triệu đồng tiền cho thuê hai cầu nói trên. Theo lãnh đạo Công an huyện Đắk Đoa, nếu có tranh chấp thì các bên liên quan phải giải quyết theo quy định của pháp luật chứ không có chuyện dỡ cầu tạm vì ảnh hưởng đến lưu thông.

LÊ KIẾN