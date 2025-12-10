Đồng Nai sẽ đầu tư hơn 60.000 tỉ làm 41,4 km metro kéo dài từ TP.HCM đến sân bay Long Thành 10/12/2025 19:54

(PLO)- Chiều dài toàn tuyến metro khoảng 41,4 km từ TP.HCM vào Trung tâm hành chính Đồng Nai đi tới sân bay Long Thành, với tổng mức đầu tư hơn 60.000 tỉ đồng.

Ngày 10-12, tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Đồng Nai đã lấy ý kiến các đại biểu và thống nhất thông qua Nghị quyết giao UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền thực hiện Dự án đầu tư xây dựng kéo dài tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và sân bay Long Thành, theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, hệ thống giao thông kết nối giữa tỉnh Đồng Nai và TP.HCM hiện nay chủ yếu dựa trên 3 phương thức vận tải là đường bộ, đường sắt, đường thủy. Trong đó, vận tải đường bộ là phương thức chính.

Tuy nhiên, với mật độ phương tiện tăng cao, các tuyến đường bộ hiện hữu đã quá tải như Quốc lộ 1, Quốc lộ 51 thường xuyên xảy ra tắc nghẽn. Mặc dù thời gian qua, các tuyến đường kết nối giữa hai tỉnh, thành đã được triển khai thực hiện như: đường Vành đai 3, 4, cao tốc, liên kết vùng... tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng và nhu cầu giao thông kết nối, đặc biệt là khi sân bay Long Thành chính thức đưa vào hoạt động.

Đồng Nai sẽ đầu tư hơn 60.000 tỉ làm 41,4 km metro từ TP.HCM đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành.

Bên cạnh đó nhu cầu kết nối giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành là cấp thiết để đảm bảo việc vận hành song song giữa hai sân bay. Sân bay Long Thành sẽ tiếp nhận một phần lượng khách và hàng hóa từ Tân Sơn Nhất khi đi vào hoạt động. Do đó, việc sớm nghiên cứu triển khai các dự án giao thông kết nối khác như metro, đường sắt tốc độ cao, các cầu kết nối trên các đường liên vùng là hết sức cần thiết.

Theo dự án, hướng tuyến Metro bắt đầu từ ga S0 tại Tân Vạn (TP.HCM) vượt sông Đồng Nai và đi dọc Quốc lộ 1, kết nối vào nhà ga SC của Trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai (phường Trấn Biên); sau đó tuyến Metro theo hành lang quy hoạch tuyến đường sắt Biên Hòa - Long Thành cắt qua cao tốc TP.HCM - Long Thành, kết nối vào nhà ga SA rồi đi vào sân bay Long Thành.

Tổng chiều dài tuyến toàn tuyến khoảng 41,4 km bao gồm 3 đoạn chính: đoạn 1 từ ga S0 đến ga trung tâm hành chính (SC) có chiều dài khoảng 6,1 km. Đoạn 2 từ ga trung tâm hành chính (SC) đến ga SA (đến tuyến đường sắt Thủ Thiêm-Long Thành) có chiều dài khoảng 28,2 km và đoạn 3 (đoạn vào Sân bay) dài khoảng 7,1 km có tuyến mới và đi song song với tuyến metro Thủ Thiêm-Long Thành.

Về công nghệ, là loại hình đường sắt đô thị MRT. Tốc độ thiết kế tối đa là 120 km/h (90 km/h trong hầm) và tốc độ vận hành tối đa là 110 km/h. Sử dụng đoàn tàu động lực phân tán (EMU); Khổ đường 1.435 mm (đường đôi).

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 60.200 tỉ đồng (trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 4.300 tỉ đồng). Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025-2029.