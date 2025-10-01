Bí thư Trần Lưu Quang: Ưu tiên xây dựng trường lớp cho phường Dĩ An 01/10/2025 11:48

Sáng 1-10, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang dẫn đầu đoàn công tác làm việc với phường Dĩ An. Đi cùng đoàn có ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thăm, kiểm tra tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Dĩ An. Ảnh: LÊ ÁNH

Phường Dĩ An đang thiếu trường học và giáo viên

Tại buổi làm việc, ông Võ Văn Hồng, Bí thư phường Dĩ An đã báo cáo về những kết quả và những khó khăn của địa phương sau thời gian vận hành chính quyền hai cấp.

Ông Hồng cho biết phường Dĩ An được thừa hưởng cơ sở vật chất của TP.Dĩ An cũ được đầu tư bài bản đầy đủ nên rất thuận lợi cho quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phường Dĩ An là phường có số dân đông nhất TP.HCM, đó là điều kiện cho sự phát triển kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, đây cũng là điều khó khăn lớn nhất của phường Dĩ An.

Theo ông Hồng, dân số đông khiến địa phương bị áp lực về nhiều mặt như: bố trí nơi ở, nhà ở cho người dân; giải quyết thủ tục hành chính cho người dân cũng rất lớn. Đặc biệt, vấn đề đảm bảo an ninh trật tự và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

Ông Võ Văn Hồng, Bí thư phường Dĩ An báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của phường Dĩ An trong thời gian qua. Ảnh: LÊ ÁNH

Từ những khó khăn đó, ông Võ Văn Hồng đề xuất thành phố dựa trên đặc thù thực tế của địa phương để phân bổ biên chế cho phù hợp. Cùng với đó, xem xét bố trí nguồn ngân sách đầu tư công, ngân sách bảo đảm nhu cầu chỉnh trang, phát triển đô thị của địa phương.

Ngoài ra, địa phương cũng đề xuất được cấp sổ hồng đối với các khu phân lô tự phát (trước đây) đủ điều kiện, phù hợp quy hoạch.

Đáng chú ý, hiện tại phường Dĩ An đang thiếu trường học và giáo viên, phường đề nghị thành phố bố trí ngân sách đầu tư trường lớp, trang thiết bị và bổ sung 267 biên chế giáo viên.

Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh, phải đặc biệt ưu tiên cho phường đông dân nhất TP.HCM. Ảnh: LÊ ÁNH



Ưu tiên xây dựng trường lớp cho phường Dĩ An

Phát biểu kết luận, Bí thư Trần Lưu Quang đánh giá cao những nỗ lực vượt qua khó khăn để đạt được những kết quả tốt như hiện nay. Ông cũng chia sẻ khó khăn của địa phương đông dân nhất TP.HCM.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM yêu cầu các sở, ngành phải chung tay với cấp phường để giải quyết những vấn đề vướng mắc hiện có tại địa phương.

Song song đó, các sở, ngành sẽ phải đưa người về các địa phương để quản lý xây dựng, đô thị. Riêng phường Dĩ An cố gắng đưa thêm nhiều người về để xử lý công việc cho hiệu quả, trong đó ưu tiên xây dựng trường lớp cho phường Dĩ An.

Bên cạnh đó, ông Trần Lưu Quang lưu ý địa phương không được chờ, không phải việc gì cũng báo rồi chờ chỉ đạo. Địa phương phải chủ động để làm, không chờ. Đặc biệt, trong giai đoạn khó khăn hiện nay địa phương phải thích ứng để chủ động chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, Bí thư Trần Lưu Quang cũng đề nghị UBND TP, các ngành xem lại trước đây Bình Dương, và Bà Rịa-Vũng Tàu có những chính sách gì hay để tiếp thu áp dụng cho TP.HCM mới. Đặc biệt là giải quyết chế độ, phụ cấp cho cán bộ hiện nay.

“Cán bộ hiện nay rất nhiều việc, làm việc đến 7, 8 giờ tối. Nếu không chăm lo tốt chế độ, chính sách cho anh em thì mọi người sao có thể lo cho cuộc sống gia đình, từ từ cán bộ sẽ nản, hiệu quả công việc không cao”, ông Quang nhấn mạnh.