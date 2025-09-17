Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang làm việc với phường Bình Dương 17/09/2025 16:33

Chiều 17-9, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và làm việc với phường Bình Dương.

Hạ tầng được đầu tư quy hoạch bài bản

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Đông, Bí thư phường Bình Dương, cho biết phường thuộc Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương cũ nên cơ sở hạ tầng được đầu tư bài bản, quy hoạch rất tốt, đường rộng, không xảy ra kẹt xe.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM, khảo sát tại Trung tâm phục vụ hành chính công ở phường Bình Dương. Ảnh: LA

Phường cũng có 7 khu công nghiệp (nhiều nhất TP.HCM) nên cơ hội phát triển rất lớn.

Bên cạnh đó, ông Đông cũng cho rằng để phát triển đồng bộ, phường Bình Dương phải sớm lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung phát triển đô thị.

Theo thống kê, số lượng học sinh độ tuổi tiểu học tăng cao nhưng số trường học hiện nay không đáp ứng đủ nhu cầu. Theo tính toán, đến năm 2030 phải cần đầu tư ba trường (2 tiểu học, 1 THCS) mới đáp ứng đủ cho số lượng học sinh học tập.

Ông Nguyễn Văn Đông, Bí thư phường Bình Dương, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: LA

Ngoài ra, phường Bình Dương có địa bàn rất rộng, số lượng người dân tại các địa phương khác đến sinh sống, làm việc rất lớn. Vì thế, lực lượng công an, quân sự phải rất vất vả khi tuần tra toàn bộ địa bàn. Phường Bình Dương đề xuất lắp đặt camera tại các tuyến địa bàn trọng điểm, trang bị thêm phương tiện cho lực lượng tuần tra.

Xây dựng thành hệ sinh thái khoa học công nghệ

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đánh giá cao những kết quả mà phường Bình Dương đã đạt được thời gian qua. Ông Trần Lưu Quang đề nghị phường Bình Dương tận dụng lợi thế, thuận lợi hiện có để phát triển mạnh mẽ.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM, mong muốn khu vực phường Bình Dương sẽ phát triển thành hệ sinh thái khoa học công nghệ. Ảnh: LA

Bí thư TP.HCM đề nghị phường Bình Dương phải đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự để phát triển kinh tế, lực lượng công an phải bám dân, bám cơ sở. Nếu không đảm bảo an ninh trật tự thì sẽ không ai dám đầu tư và kinh tế sẽ không phát triển.

Ngoài ra, ông Trần Lưu Quang cũng lưu ý phường Bình Dương phải làm tốt công tác công đoàn, tập trung cho giáo dục. "Sở Tài chính lưu ý tập trung nguồn lực cho khu vực Bình Dương cũ để phát triển, chăm lo về giáo dục, phải có sự linh hoạt để đảm bảo không thiếu giáo viên" - Bí thư TP.HCM nói.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cũng bày tỏ mong muốn xây dựng khu vực phường Bình Dương thành hệ sinh thái khoa học công nghệ, trên cơ sở nguồn lực, thuận lợi và hạ tầng cơ sở vật chất đang có. Cùng đó, phải tập huấn, đào tạo cho cán bộ để nâng cao trình độ xử lý công việc được tốt nhất.