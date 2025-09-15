Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang: 'Cái chính là có ý thức và cách xử lý việc tồn tại, vướng mắc'

Sáng 15-9, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025.
Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhìn nhận trong chín tháng qua, kinh tế TP.HCM dần có những kết quả tích cực.
Theo ông, tín hiệu tích cực nhất là TP đã gỡ được 266 dự án trong tổng số 838 dự án. "Dù số lượng chưa nhiều, chỉ chiếm 1/3 đến 1/5 số dự án nhưng cái chính là chúng ta đã có ý thức và cách xử lý việc tồn tại, vướng mắc. Đây là thông điệp, sự khởi đầu rất tích cực" - ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh.
Cũng theo Bí thư TP.HCM, bộ máy cơ sở và cả cấp TP khi vận hành mô hình mới dù còn khó khăn nhưng đã có những bước tích cực, có nơi làm rất tốt.
Đánh giá tổng quan chín tháng qua, ông Trần Lưu Quang cho rằng nhiệm vụ còn nặng nề, quy mô TP bây giờ rất lớn, cần xoay sở, định hướng thế nào để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ.
"Số lượng cấp cơ sở của TP.HCM tăng nhiều với 168 phường, xã, đặc khu. Cán bộ chưa quen với cách làm việc mới, các hướng dẫn cho cấp cơ sở thực hiện chưa đủ và cũng chưa rõ" - Bí thư Trần Lưu Quang nói và chia sẻ với đội ngũ cấp xã, phường còn lúng túng trong nhiều việc.
Cạnh đó, nhân sự của TP.HCM cũng thay đổi từ cơ sở cho đến cấp thành phố nên có sự chưa ổn định.
Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM cho rằng việc quan trọng nhất lúc này là chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất. Với bốn nghị quyết trụ cột mà Bộ Chính trị đã ban hành, cùng với các nghị quyết mới đây về giáo dục, y tế là rất cấp thiết với người dân thì việc thực hiện tốt là rất quan trọng với quy mô dân số 14 triệu dân TP hiện nay.
Từ đó, Bí thư Trần Lưu Quang nói có hai nhiệm vụ quan trọng là cần đóng góp cho văn kiện đại hội, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, hướng tới Đại hội XIV của Đảng.
“Bộ Chính trị đã có chủ trương phải tập trung rất nhiều cho văn kiện. Tất cả những gì cần chủ trương, đường lối, đột phá thì phải thể hiện trong văn kiện đại hội; đặc biệt là trong chương trình hành động” - ông Trần Lưu Quang nói và nhấn mạnh hội nghị phải thực chất, không hình ảnh, không khoa trương nhưng phải bàn bạc, thống nhất cho được chúng ta sẽ làm gì trong 5 năm tới.
Ông cũng đưa ra đề bài cần làm gì để trong ba tháng cuối năm để kinh tế TP đạt tăng trưởng hai con số ở mức 10%; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường cho nhà đầu tư phát triển và cuối cùng là làm sao để kết nối các địa phương tốt hơn.
Hội nghị thảo luận, cho ý kiến về dự thảo báo cáo tình tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM 9 tháng đầu năm 2025; nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2025.
Đặc biệt, tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện trình đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Dự thảo các văn kiện này đã được tiếp thu, chỉnh sửa sau khi Bộ Chính trị và các bộ, ngành Trung ương và các hội nghị, đại hội cho ý kiến.
Đồng thời, hội nghị cũng cho ý kiến về báo cáo, đề xuất các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền Ban chấp hành Đảng bộ TP liên quan đến việc tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ I.