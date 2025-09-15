Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang: 'Cái chính là có ý thức và cách xử lý việc tồn tại, vướng mắc' 15/09/2025 09:27

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết TP đã tháo gỡ 266/ 838 dự án tồn đọng. Dù số lượng chưa nhiều nhưng chúng ta đã có ý thức và cách để xử lý việc tồn tại, vướng mắc, là thông điệp, khởi đầu rất tích cực.

Sáng 15-9, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhìn nhận trong chín tháng qua, kinh tế TP.HCM dần có những kết quả tích cực.

Theo ông, tín hiệu tích cực nhất là TP đã gỡ được 266 dự án trong tổng số 838 dự án. "Dù số lượng chưa nhiều, chỉ chiếm 1/3 đến 1/5 số dự án nhưng cái chính là chúng ta đã có ý thức và cách xử lý việc tồn tại, vướng mắc. Đây là thông điệp, sự khởi đầu rất tích cực" - ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: THUẬN VĂN

Cũng theo Bí thư TP.HCM, bộ máy cơ sở và cả cấp TP khi vận hành mô hình mới dù còn khó khăn nhưng đã có những bước tích cực, có nơi làm rất tốt.

Đánh giá tổng quan chín tháng qua, ông Trần Lưu Quang cho rằng nhiệm vụ còn nặng nề, quy mô TP bây giờ rất lớn, cần xoay sở, định hướng thế nào để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ.

"Số lượng cấp cơ sở của TP.HCM tăng nhiều với 168 phường, xã, đặc khu. Cán bộ chưa quen với cách làm việc mới, các hướng dẫn cho cấp cơ sở thực hiện chưa đủ và cũng chưa rõ" - Bí thư Trần Lưu Quang nói và chia sẻ với đội ngũ cấp xã, phường còn lúng túng trong nhiều việc.

Cạnh đó, nhân sự của TP.HCM cũng thay đổi từ cơ sở cho đến cấp thành phố nên có sự chưa ổn định.

Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu gợi mở nội dung thảo luận. Ảnh: THUẬN VĂN

Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM cho rằng việc quan trọng nhất lúc này là chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất. Với bốn nghị quyết trụ cột mà Bộ Chính trị đã ban hành, cùng với các nghị quyết mới đây về giáo dục, y tế là rất cấp thiết với người dân thì việc thực hiện tốt là rất quan trọng với quy mô dân số 14 triệu dân TP hiện nay.

Từ đó, Bí thư Trần Lưu Quang nói có hai nhiệm vụ quan trọng là cần đóng góp cho văn kiện đại hội, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, hướng tới Đại hội XIV của Đảng.

“Bộ Chính trị đã có chủ trương phải tập trung rất nhiều cho văn kiện. Tất cả những gì cần chủ trương, đường lối, đột phá thì phải thể hiện trong văn kiện đại hội; đặc biệt là trong chương trình hành động” - ông Trần Lưu Quang nói và nhấn mạnh hội nghị phải thực chất, không hình ảnh, không khoa trương nhưng phải bàn bạc, thống nhất cho được chúng ta sẽ làm gì trong 5 năm tới.

Ông cũng đưa ra đề bài cần làm gì để trong ba tháng cuối năm để kinh tế TP đạt tăng trưởng hai con số ở mức 10%; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường cho nhà đầu tư phát triển và cuối cùng là làm sao để kết nối các địa phương tốt hơn.