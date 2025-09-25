Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang nêu nguyên tắc xử lý các kiến nghị của người dân 25/09/2025 14:03

(PLO)- Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang cùng Tổ đại biểu số 15 Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố tiếp xúc cử tri các phường Bà Rịa, Tam Long và Long Hương trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Sáng 25-9, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV với cử tri phường Bà Rịa, Tam Long và Long Hương.

Tham dự hội nghị có Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang cùng bà Nguyễn Thị Yến, nguyên Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đại biểu Quốc hội khóa XV và các thành viên Tổ đại biểu số 15; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương.

Nhiều vấn đề quan trọng tại kỳ họp thứ 10

Tại các hội nghị, bà Nguyễn Thị Yến, nguyên Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đại biểu Quốc hội khóa XV đã thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Cụ thể, thông tin về công tác lập pháp, dự kiến Quốc hội xem xét, thông qua 42 luật và 3 nghị quyết; nội dung giám sát tối cao và xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng khác.

Bà Nguyễn Thị Yến, nguyên Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đại biểu Quốc hội khóa XV phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Bên cạnh đó, các đại biểu Quốc hội trong Tổ đại biểu số 15 cũng thông tin đến cử tri Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ sau kỳ họp thứ 9 và hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM sau hợp nhất kể từ ngày 1-7-2025; kết quả theo dõi việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; tình hình kinh tế - xã hội cả nước 8 tháng và TP.HCM 9 tháng đầu năm 2025.

Tại hội nghị có 11 cử tri các phường Bà Rịa, Tam Long và Long Hương tập trung nêu ý kiến, kiến nghị về vấn đề giá đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, cấp đất tái định cư khi thu hồi đất thực hiện một số dự án trọng điểm. Trong đó, nhiều ý kiến về dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua phường Tam Long.

Cử tri Nguyễn Thị Thu Vân (ngụ phường Bà Rịa) nêu ý kiến về việc thu hồi đất làm dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nhưng hiện phường Tam Long chậm giải quyết duyệt hồ sơ tái định cư và duyệt kinh phí thu hồi diện tích còn lại của gia đình. Ảnh: TK

Cử tri cũng nêu ý kiến sắp xếp, bố trí sử dụng trung tâm hành chính – chính trị của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây (tại phường Bà Rịa) sau sáp nhập để tránh lãng phí. Cùng với đó, đề nghị sớm giải quyết dứt điểm việc Trường cao đẳng Sư phạm Bà Rịa sáp nhập vào trường Đại học Sài Gòn để cán bộ, giảng viên yên tâm công tác...

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu Tổ đại biểu số 15 lắng nghe các ý kiến cử tri phản ánh tại hội nghị. Ảnh: TK

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND các phường Bà Rịa, Tam Long và Long Hương đã tiếp thu ý kiến của cử tri tại địa bàn phường phản ánh. Đồng thời, giải trình lại một số vấn đề cử tri đã nêu như giải quyết các hồ sơ về thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân ở dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; thông tin về đầu tư công để nâng cấp hệ thống thoát nước tại một số tuyến đường; giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân...

Tập trung giải quyết các kiến nghị của cử tri

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang lắng nghe, ghi nhận các ý kiến cử tri phản ánh. Ông cũng đánh giá phần giải trình của lãnh đạo ba phường thể hiện nắm vấn đề cơ bản và chủ động xử lý.

Ông đề nghị các phường tiếp tục giải quyết các kiến nghị của cử tri theo đúng thẩm quyền. Thẩm quyền được giao đến đâu giải quyết đến đó, có những vướng mắc vượt thẩm quyền cần báo cáo, xin ý kiến thành phố. Tại hội nghị có lãnh đạo các Sở, ngành, trong đó nhiều cán bộ xuất thân từ khu vực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây hiểu rõ cơ sở nên cần chia sẻ, hỗ trợ phường giải quyết các vấn đề.

Bí thư TP.HCM cũng chia sẻ với các cử tri về hai định hướng lớn phát triển TP.HCM mới sau khi sáp nhập. Bên cạnh đó là nguyên tắc xử lý các vướng mắc, kiến nghị của người dân.

Theo Bí thư Thành ủy, TP.HCM mới có quy mô rất lớn với nhiều tiềm năng, lợi thế. TP.HCM mới "từ ba thành một" nên nhiệm vụ lớn nhất là làm sao kết nối được mọi người lại, chung tay góp sức cho sự phát triển chung của thành phố.

Thứ hai là kết nối hết những tiềm năng, lợi thế của thành phố. Trong đó có vấn đề làm tuyến đường kết nối trực tiếp thẳng từ trung tâm TP.HCM đến khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây để khai thác các tiềm năng, lợi thế về cảng biển, logistics, du lịch.

Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri phường Bà Rịa, Tam Long và Long Hương. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Cũng theo Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang, sau sáp nhập thành phố cũng sẽ tập trung xử lý những tồn tại cũ trước đây, trong đó có những kiến nghị của cử tri theo đúng quy định pháp luật. Hiện nay đã đẩy mạnh việc phân cấp giải quyết từ Thành phố cho chính quyền cấp xã.

Trong quá trình vận hành bộ máy mới ở chính quyền địa phương còn có sự chông chênh khi phân công cán bộ tại một số vị trí. Thành phố có chủ trương sắp tới sẽ có sự phân công, bố trí lại với một số vị trí chưa hợp lý để đảm bảo hoạt động, vận hành tốt nhất, phục vụ người dân, phát triển kinh tế - xã hội...

Bí thư Thành ủy chia sẻ thêm: "Thành phố được Trung ương giao để làm rất nhiều việc mới. Ví dụ như xây dựng trung tâm Tài chính quốc tế, khu thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ. Đó là những mô hình, cơ chế mới nhưng đó là động lực để kéo theo sự phát triển của cả vùng và khu vực".

Về tổ chức thực hiện, Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị từng tổ chức và cá nhân phải làm thực sự trách nhiệm và hiệu quả nhiệm vụ được giao để đạt được mục tiêu như: Năm 2025 đạt mức tăng trưởng trên 8%. Từ 2026 trở đi tăng thêm ít nhất khoảng 2% để đạt tăng trưởng hai con số.