Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang kêu gọi SCG Việt Nam đầu tư các dự án năng lượng xanh 22/09/2025 13:42

(PLO)- Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết TP.HCM đang có các dự án năng lượng xanh, năng lượng tái tạo và có nhiều ưu đãi. Ông gợi mở SCG Việt Nam đầu tư thêm vào lĩnh vực này.

Sáng 22-9, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành uỷ TP.HCM, có buổi tiếp ông Sakchai Patiparnpreechavud, Tổng Giám đốc điều hành, Chủ tịch Công ty SCG Hoá dầu; ông Praween Wirotpan, Tổng Giám đốc Công ty SCG Việt Nam.

Cùng tham dự có ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

TP.HCM xem SCG là đối tác chiến lược

SCG (Siam Cement Group) là tập đoàn công nghiệp hàng đầu Thái Lan. Tại Việt Nam, SCG là một trong những nhà đầu tư lớn nhất trong số các doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam, chiếm khoảng 50% tổng vốn đầu tư.

Theo đó, SCG đã đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn 7,1 tỉ USD, sở hữu 28 công ty (hơn 50 nhà máy) hoạt động trong nhiều lĩnh vực cốt lỗi như hoá dầu, bao bì, xi măng và vật liệu xây dựng, phân phối, logistics.

Mở đầu buổi tiếp, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh TP.HCM luôn xem Công ty SCG là đối tác chiến lược của TP. Ông kỳ vọng qua buổi gặp, hai bên sẽ mở rộng hợp tác hơn nữa, không chỉ liên quan đến lĩnh vực hoá dầu.

“Sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, quy mô của TP.HCM mở rộng hơn nên có nhiều nội dung mà công ty có thể đầu tư”- ông Trần Lưu Quang gợi mở.

Ông Sakchai Patiparnpreechavud, Tổng Giám đốc điều hành, Chủ tịch Công ty SCG Hoá dầu, trao quà lưu niệm cho Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông thông tin Việt Nam đang phấn đấu phát triển xanh, đề cao phát triển các dự án năng lượng xanh, năng lượng tái tạo. Do đó, ông gợi mở nếu Công ty SCG đầu tư ở Việt Nam, trong đó có TP.HCM, sẽ có rất nhiều ưu đãi nên SCG có thể nghiên cứu thêm về lĩnh vực này.

Bí thư TP.HCM cũng tin tưởng với quy mô đầu tư của SCG trên địa bàn TP.HCM thì công ty sẽ có sự đóng góp tích cực trong sự phát triển của TP.

“Trong bối cảnh những năm tiếp theo TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% thì tôi tin SCG sẽ có đóng góp không nhỏ. Vì vậy, chúng tôi xem SCG là đối tác chiến lược, nếu có khó khăn gì, công ty có thể cùng trao đổi để chúng tôi tháo gỡ trong thời gian tới”- ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Lãnh đạo TP.HCM chụp hình lưu niệm cùng đại diện SCG Việt Nam. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Gỡ khó cho tổ hợp hóa dầu Long Sơn và nhà máy sản xuất giấy



Thông tin với lãnh đạo TP.HCM, ông Sakchai Patiparnpreechavud, Tổng Giám đốc điều hành, Chủ tịch Công ty SCG Hoá dầu, cho biết giá trị tài sản của SCG tại Việt Nam chiếm 30% tổng tài sản tập đoàn SCG. Tại TP.HCM, SCG có tổng vốn đầu tư khoảng 6 tỉ USD.

Ông Sakchai Patiparnpreechavud nhấn mạnh SCG luôn đánh giá cao tiềm năng phát triển tại Việt Nam, cũng như TP.HCM.

Theo ông Sakchai Patiparnpreechavud, việc phát triển kinh tế xanh, bền vững là mục tiêu phát triển của SCG. Do đó, ông mong muốn trở thành đối tác của TP.HCM trong lĩnh vực này, hướng đến cùng nhau phát triển.

Ông Sakchai Patiparnpreechavud, Tổng Giám đốc điều hành, Chủ tịch Công ty SCG Hoá dầu, trao quà lưu niệm của SCG cho Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ngoài ra, ông Sakchai Patiparnpreechavud mong lãnh đạo TP.HCM hỗ trợ SCG gỡ khó cho tổ hợp hóa dầu Long Sơn (tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Được biết, sau một thời gian vận hành thương mại, SCG đã tạm ngưng vận hành dự án này do nhu cầu toàn cầu giảm khiến ngành hóa dầu của doanh nghiệp này cũng giảm lợi nhuận.

Đồng thời, ông mong TP có quan tâm, gỡ khó cho dự án xây dựng nhà máy sản xuất giấy bao bì tại Khu Công nghiệp Mỹ Phước 3 (tỉnh Bình Dương cũ) hiện còn chậm về thủ tục.

Trả lời vấn đề này, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang giao ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, để cùng gỡ khó với SCG.

Ngoài ra, ông Trần Lưu Quang thông tin sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Trung ương đã có nhiều phân cấp, phân quyền về cho các tỉnh, thành. Do đó, TP.HCM sẽ thuận lợi hơn trong việc hỗ trợ, gỡ khó cho các nhà đầu tư vào TP.