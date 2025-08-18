Chủ tịch UBND TP.HCM: Phường Dĩ An đặc biệt quan tâm, chăm lo cho người dân, quy hoạch lại đô thị 18/08/2025 13:31

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh phường Dĩ An phải tập trung chăm lo tốt cho đời sống nhân dân. Quy hoạch, chỉnh trang lại đô thị, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp.

Ngày 18-8, Đảng bộ phường Dĩ An, TP.HCM, tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 249 đại biểu, đại diện cho hơn 3.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, tham dự và chỉ đạo.

Ảnh: LÊ ÁNH

Tại đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Dĩ An gồm 33 người.

Ông Võ Văn Hồng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường; ông Hồ Hồng Minh, giữ chức Phó Bí thư thường trực và bà Trần Thị Thanh Thủy làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường.

Ảnh: LÊ ÁNH

Chăm lo tốt đời sống nhân dân, chỉnh trang đô thị

Theo báo cáo chính trị, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, phường Dĩ An đã phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao trách nhiệm dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Trong từng giai đoạn xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, khai thác, sử dụng lợi thế của địa phương.

Trong nhiệm kỳ qua, phường Dĩ An có ba khu và một cụm công nghiệp với hơn 1.290 doanh nghiệp hoạt động (tăng 321 doanh nghiệp). Thương mại - dịch vụ phát triển nhanh, đa dạng, nhất là các lĩnh vực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

Đáng chú ý, phường Dĩ An đã là địa phương có số lượng người dân nhập cư đông, mật độ dân số cao.

Thời gian qua, phường Dĩ An đã hoàn thành công tác quy hoạch, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển và chỉnh trang đô thị. Toàn phường có 58 dự án khu dân cư, nhà ở thương mại, nhà ở cao tầng, cơ bản đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân và người lao động.

Phường cũng đã thực hiện các giải pháp cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Từ đó, xây dựng phường Dĩ An thành đô thị thông minh, hiện đại, nghĩa tình, đáng sống.

Ảnh: LÊ ÁNH

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Dĩ An đã đưa ra ba chương trình đột phá. Gồm Chương trình hành động về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương giai đoạn 2025-2030; Chương trình hành động về cải tạo, chỉnh trang và phát triển đô thị phường Dĩ An đến năm 2030; Chương trình hành động về xây dựng chính quyền số và công dân số giai đoạn 2025-2030.

Phường cũng tập trung năm nhiệm vụ giải pháp. Đáng chú ý quan tâm chú trọng đầu tư ngân sách cho công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số. Chú trọng công tác rà soát thủ tục hành chính, cắt giảm các thủ tục phát sinh không cần thiết để tránh phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, nâng cao tỉ trọng ngành thương mại, dịch vụ trong cơ cấu phát triển kinh tế của phường. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ nhất là ngành dịch vụ chất lượng cao.

Phường cũng sẽ quy hoạch, đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với các hành lang giao thông kết nối liên vùng, xây dựng và phát triển đô thị bền vững theo hướng thông minh...

249 đại biểu, đại diện cho hơn 3.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ phường Dĩ An. Ảnh: LÊ ÁNH

Đảm bảo môi trường an ninh trong lành

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân phường Dĩ An đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Ông Được nhấn mạnh thời gian qua phường Dĩ An đã làm tốt việc phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, diện mạo đô thị phường trở nên khang trang hơn, đẹp hơn, sạch sẽ hơn.

Theo ông Nguyễn Văn Được, phường Dĩ An là phường đông dân nhất TP.HCM, đông dân thứ 2 cả nước, người dân nhập cư về đây làm việc, sinh sống rất đông. Điều này có áp lực rất lớn về an sinh xã hội, an ninh trật tự.

Ảnh: LÊ ÁNH

Tuy nhiên, phường Dĩ An đã chăm lo tốt cho đời sống nhân dân về giáo dục, y tế, chỗ ở… thể hiện những nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền phường Dĩ An.

Chủ tịch TP.HCM mong muốn phường Dĩ An tiếp tục kế thừa, phát huy và làm tốt hơn nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết. Trong đó đặc biệt quan tâm, tập trung chăm lo cho đời sống nhân dân về y tế, giáo dục, chỗ ở, an ninh trật tự...

“Phường Dĩ An là phường giáp ranh khu vực TP.HCM và Bình Dương cũ. Do đó, tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp. Chính quyền phường Dĩ An phải quan tâm đến vấn đề này, muốn người dân yên tâm sinh sống, làm việc thì phải đảm bảo một môi trường sống an ninh trong lành. Khi đó cuộc sống người dân mới thực sự hạnh phúc, kinh tế mới phát triển” - ông Được nhấn mạnh.

Ảnh: LÊ ÁNH

Lãnh đạo TP.HCM cũng yêu cầu Đảng bộ phường Dĩ An quan tâm đến nhiệm vụ chỉnh trang đô thị. Đề cập đến quy hoạch lại đô thị, chỉnh trang lại khu công nghiệp, khu dân cư, nhà trọ…, ông Nguyễn Văn Được lưu ý phường phải quy hoạch, làm lại cho bài bản, huy động xã hội hóa để triển khai có hiệu quả. Cùng phối hợp với các ngành, quan tâm đến việc xây dựng tuyến metro số 1 và các tuyến đường sắt đi qua địa bàn phường.

Đặc biệt, phường Dĩ An phải ngày càng nâng cao cải cảnh hành chính, phục vụ người dân. Tới đây phải giải quyết hồ sơ phi địa giới hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Các đại biểu ủng hộ đồng bào bị lũ lụt. Ảnh: LÊ ÁNH

“Bất kỳ người dân, doanh nghiệp nào trên địa bàn TP cần xử lý hồ sơ thì phường Dĩ An phải giải quyết được. Phải chuyển tư duy từ hành chính sang phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đặt lên hàng đầu” - ông Được nhấn mạnh.

Kết thúc phát biểu, Chủ tịch TP.HCM đề nghị Đảng bộ phường Dĩ An phải nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống. "Đó không chỉ là kỳ vọng của lãnh đạo TP mà còn là kỳ vọng của người dân và doanh nghiệp" - ông nói thêm