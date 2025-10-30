Ông Trump: Hàn Quốc sẽ chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân ở Mỹ 30/10/2025 05:57

(PLO)- Tổng thống Trump đã phê duyệt cho Hàn Quốc chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tại Mỹ, theo lời đề nghị trước đó của người đồng cấp Lee Jae-myung.

Ngày 30-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã phê duyệt cho Hàn Quốc chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân ở Mỹ, ca ngợi liên minh quân sự Mỹ-Hàn "mạnh mẽ hơn bao giờ hết", hãng thông tấn Yonhap đưa tin.

Ông Trump thông báo quyết định này trên mạng xã hội Truth Social, một ngày sau khi tổng thống Mỹ và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nhất trí về nhu cầu Seoul đảm bảo nhiên liệu cho tàu ngầm hạt nhân trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại TP Gyeongju (Hàn Quốc).

Tổng thống Trump đã đến Hàn Quốc vào ngày 29-10 trong chuyến công du hai ngày dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại TP Gyeongju hôm 29-10. Ảnh: AFP-Yonhap

"Tôi đã phê duyệt cho [Hàn Quốc] chế tạo tàu ngầm hạt nhân, thay vì tàu ngầm chạy bằng dầu diesel kiểu cũ và kém linh hoạt hơn nhiều mà họ đang có hiện nay" - ông Trump viết.

Ông Trump cũng cho biết Hàn Quốc sẽ đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tại xưởng đóng tàu Philadelphia (Mỹ).

Việc phê duyệt được đưa ra với lý do liên minh quân sự Mỹ - Hàn Quốc "mạnh mẽ hơn bao giờ hết", theo ông Trump.

Trước đó, trong cuộc gặp hôm 29-10, Tổng thống Lee đã đề nghị Tổng thống Trump cho phép Hàn Quốc đảm bảo nhiên liệu cho tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và cam kết tăng chi tiêu quốc phòng để củng cố năng lực quân sự của quốc gia.

"Tôi hy vọng ngài sẽ quyết định cho phép chúng tôi cung cấp nhiên liệu cho tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân" - ông Lee nói, đồng thời đề nghị ông Trump chỉ đạo chính quyền Mỹ thúc đẩy các cuộc tham vấn về việc tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.

Ông Lee cho biết tàu ngầm chạy bằng diesel có khả năng định vị dưới nước hạn chế. Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh rằng lời đề nghị của ông không nhằm mục đích chế tạo tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân.

"Nếu được phép cung cấp nhiên liệu, chúng tôi có thể chế tạo một số tàu ngầm được trang bị vũ khí thông thường bằng công nghệ của riêng mình để bảo vệ vùng biển xung quanh bán đảo Triều Tiên, từ đó giảm bớt gánh nặng cho lực lượng Mỹ" - ông Lee nhấn mạnh.

Tổng thống Lee cũng đề nghị Tổng thống Trump chỉ đạo chính quyền Mỹ thúc đẩy các cuộc tham vấn về việc sửa đổi hiệp ước hạt nhân song phương về tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và làm giàu uranium.

Hiện tại, Hàn Quốc chỉ được phép làm giàu uranium dưới 20% với sự đồng ý của Mỹ và bị cấm tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.