Ông Trump tuyên bố đạt thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc 29/10/2025 17:57

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã đạt được thỏa thuận thương mại sau hội đàm tại TP Gyeongju.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29-10 cho biết ông và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã đạt được một thỏa thuận thương mại “gần như hoàn tất”, hãng Yonhap đưa tin.

Ông Trump đưa ra thông tin trên ngay sau cuộc hội đàm với ông Lee tại TP Gyeongju, nơi đăng cai Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm nay.

“Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận. Có rất nhiều điều đã được thống nhất. Chúng tôi đã có một buổi làm việc tuyệt vời. Thật là một vinh dự” - ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung gặp nhau tại Hàn Quốc ngày 29-10. Ảnh: YONHAP

Ngồi cạnh ông Lee trong bữa tiệc tối, Tổng thống Mỹ cho biết hai bên đã có “một cuộc gặp tuyệt vời” nhưng không tiết lộ chi tiết về các thỏa thuận đạt được

“Rất nhiều vấn đề đã được xác định rõ. Chúng tôi đã gần như hoàn tất một thỏa thuận thương mại và cũng bàn thêm nhiều vấn đề khác liên quan đến an ninh quốc gia. Tôi nghĩ hai bên đã đi đến thống nhất về nhiều nội dung quan trọng" - ông Trump nói thêm.

Ông Trump cũng tái khẳng định cam kết giải quyết căng thẳng an ninh trên bán đảo Triều Tiên.

“Tôi rất hiểu [Lãnh đạo Triều Tiên] Kim Jong-un, và tôi tin mọi việc rồi sẽ diễn ra tốt đẹp" - nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Phần mình, Cố vấn chính sách tổng thống Hàn Quốc xác nhận Seoul và Washington đã thống nhất các chi tiết về đàm phán thuế quan.

Theo Yonhap, Seoul sẽ đầu tư 200 tỉ USD tiền mặt trong tổng cam kết 350 tỉ USD tại Mỹ, với giới hạn 20 tỉ USD mỗi năm.

Cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Lee thu hút sự chú ý đặc biệt trong bối cảnh hai đồng minh vẫn còn bất đồng về các chi tiết của khuôn khổ thỏa thuận thương mại được thống nhất hồi tháng 7.

Theo thỏa thuận này, Hàn Quốc cam kết đầu tư 350 tỉ USD vào Mỹ, đổi lại Washington sẽ giảm mức thuế “có đi có lại” áp lên hàng hóa Hàn Quốc từ 25% xuống còn 15%.