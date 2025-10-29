Hai tiêm kích F-16 hộ tống chiếc Không lực Một chở ông Trump hạ cánh Hàn Quốc 29/10/2025 10:38

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Hàn Quốc để tham dự loạt sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao APEC, điểm đến cuối trong chuyến công du châu Á của ông.

Sáng 29-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Sân bay Quốc tế Gimhae ở TP Gyeongju, tỉnh Busan (Hàn Quốc) để tham dự loạt sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), theo tờ The Korea Herald.

Chuyên cơ Không lực Một chở vị tổng thống Mỹ hạ cánh lúc 11 giờ 32 phút sáng 29-10 (giờ địa phương), muộn khoảng một giờ so với thời gian dự kiến ban đầu. Khi hạ cánh, chiếc Không lực Một chở tổng thống được hai tiêm kích F-16 hộ tống.

Sân bay Quốc tế Gimhae được chọn vì nằm gần TP Gyeongju, tỉnh North Gyeongsang, nơi hội nghị APEC diễn ra.

Đây là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của ông Trump kể từ năm 2019.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Sân bay Quốc tế Gimhae ở TP Gyeongju, tỉnh Busan (Hàn Quốc) ngày 29-10. Ảnh: YONHAP

Video Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Sân bay Quốc tế Gimhae ở TP Gyeongju, tỉnh Busan (Hàn Quốc) ngày 29-10. Nguồn: WHITE HOUSE

Khi đến nơi, Tổng thống Trump được Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun và Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Kang Kyung-hwa đón tiếp.

Một loạt 21 phát đại bác đã được bắn để chào mừng nhà lãnh đạo Mỹ.

Sau buổi xuất hiện ngắn trước báo chí, ông Trump dự kiến sẽ di chuyển đến Gyeongju bằng trực thăng.

An ninh tại TP Gyeongju và khu vực lân cận đã được siết chặt ở mức cao nhất. Chính phủ Hàn Quốc đã ban bố cảnh báo khẩn cấp cấp A cho hội nghị, đồng thời thiết lập vùng cấm bay bán kính 3,7 km quanh địa điểm tổ chức. Các thiết bị không người lái dưới nước cũng đã được triển khai để giám sát khu vực xung quanh.

Theo The Korea Herald, nhà tổ chức đã lùi bài phát biểu chính của nhà lãnh đạo Mỹ với các giám đốc điều hành tham dự sự kiện bên lề APEC vì ông đến Hàn Quốc muộn hơn dự kiến.

Tương tự, cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cũng có khả năng sẽ được điều chỉnh theo. Bữa tối giữa hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ diễn ra vào tối cùng ngày.

Vào ngày 30-10, Tổng thống Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.