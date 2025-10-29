Chờ đợi gì ở thượng đỉnh Trump-Tập? 29/10/2025 16:30

(PLO)- Thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc rất được mong chờ khi sự kiện diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đang nóng.

Dự kiến ngày 30-10 Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á- Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc. Cuộc gặp rất được mong chờ khi nó diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đang nóng khó lường.

“Chúng tôi có rất nhiều điều cần trao đổi với Chủ tịch Tập, và ông ấy cũng có nhiều điều muốn nói với chúng tôi. Tôi nghĩ cuộc gặp sẽ diễn ra tốt đẹp” - ông Trump nói với các phóng viên trước khi khởi hành đến Hàn Quốc.

Dưới đây là những nội dung có khả năng được đưa vào chương trình nghị sự trong cuộc gặp đầu tiên giữa ông Trump và ông Tập kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, theo tờ The Guardian.

Giới quan sát cho rằng trọng tâm thượng đỉnh sắp tới cũng không khác nhiều so với cuộc gặp gần nhất giữa hai nhà lãnh đạo vào năm 2019.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Cận Bình trong cuộc gặp năm 2017. Ảnh: BLOOMBERG

Thương mại và thuế quan

Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập sẽ nhằm xác định hướng đi tiếp theo sau khi tổng thống Mỹ cảnh báo sẽ áp thuế 100% mới đối với hàng hóa Trung Quốc kể từ ngày 1-11 để đáp trả việc Bắc Kinh siết kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.

Hôm 25-10, các quan chức kinh tế cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã gặp nhau tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) để chuẩn bị cho cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo và tiến hành thảo luận sơ bộ về những vấn đề then chốt trong căng thẳng thương mại đang leo thang.

Ông Trump bày tỏ lạc quan rằng thượng đỉnh với ông Tập có thể đạt được tiến triển trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả thương mại đậu nành. “Tôi nghĩ chúng ta có cơ hội rất lớn để đạt được một thỏa thuận toàn diện” - theo nhà lãnh đạo Mỹ.

Tổng thống Trump cho biết ông muốn Trung Quốc mua đậu nành của Mỹ.

“Tôi muốn nông dân của chúng ta được đảm bảo quyền lợi. Và ông ấy [Tập] cũng có những điều ông ấy mong muốn” - ông Trump nói. Ông cũng cho biết thêm rằng ông cũng sẽ thảo luận với ông Tập về vấn đề fentanyl.

Hôm 26-10, Trưởng đoàn đàm phán thương mại hàng đầu của Trung Quốc - ông Lý Thành Cương, cho biết Trung Quốc và Mỹ đã đạt được đồng thuận sơ bộ về một loạt vấn đề.

Đất hiếm là tâm điểm chú ý

Ông Trump tỏ ra tức giận trước việc Trung Quốc mở rộng đáng kể các hạn chế đối với xuất khẩu đất hiếm và công nghệ liên quan.

Trung Quốc là quốc gia sản xuất đất hiếm lớn và gần như nắm trọn quy trình tinh luyện cần thiết để biến các khoáng chất này trở nên hữu dụng.

Bộ Thương mại Trung Quốc công bố các biện pháp hạn chế này hồi đầu tháng, với lý do xuất khẩu công nghệ ra nước ngoài đã “gây tổn hại đến an ninh quốc gia”.

Một số nhà phân tích cho rằng Trung Quốc đang tận dụng vị thế trong lĩnh vực đất hiếm như một đòn bẩy để đàm phán về mức thuế 20% mà Mỹ đang áp lên hàng xuất khẩu của Trung Quốc liên quan đến vấn đề fentanyl.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AFP

Xung đột Nga-Ukraine

Tổng thống Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One rằng ông muốn Trung Quốc hỗ trợ Mỹ trong việc xử lý quan hệ với Nga khi ông tìm cách chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.

Ông Trump gần đây thừa nhận rằng nỗ lực chấm dứt xung đột Nga-Ukraine khó khăn hơn nhiều so với dự đoán ban đầu.

Tuần trước, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt Nga lần đầu tiên kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Phía Trung Quốc tuần trước tuyên bố “phản đối” các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga, cho rằng các biện pháp này “không có cơ sở trong luật pháp quốc tế”.

Ông Trump ngày 24-10 nói rằng trong cuộc gặp với ông Tập, vấn đề Trung Quốc mua dầu của Nga có thể sẽ được đưa ra thảo luận, nhưng ông cho biết thêm rằng Trung Quốc đang cắt giảm “rất đáng kể” lượng dầu nhập khẩu từ Nga.

Liệu vấn đề Đài Loan có được đề cập?

Khi rời Mỹ để bắt đầu công du châu Á, Tổng thống Trump cho biết vấn đề đảo Đài Loan sẽ nằm trong số các chủ đề được thảo luận với Chủ tịch Tập.