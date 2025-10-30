Chờ đợi gì ở APEC Hàn Quốc? 30/10/2025 16:00

(PLO)- Các đại diện từ 21 nền kinh tế đã tập trung tại Hàn Quốc cho Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC).

Các đại diện từ 21 nền kinh tế ven Thái Bình Dương đã tập trung tại TP Gyeongju (Hàn Quốc) để tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC).

Hội nghị năm nay khai mạc vào ngày 31-10 và sẽ kéo dài đến ngày 1-11. Tuy nhiên, các cuộc họp và các hoạt động xung quanh APEC đã bắt đầu từ đầu tuần này.

Dưới đây là một số thông tin về Hội nghị APEC năm nay, theo hãng tin Reuters.

TP Gyeongju (Hàn Quốc) chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC). Ảnh: AFP

Danh sách khách mời

APEC, được thành lập năm 1989, gồm 21 thành viên đại diện cho hơn 50% GDP toàn cầu và là nơi sinh sống của khoảng 2,7 tỉ người, tương đương 40% dân số thế giới.

Ba nền kinh tế lớn nhất của khối là Trung Quốc, Nga và Mỹ. Các nền kinh tế còn lại gồm: Úc, Brunei Darussalam, Canada, Chile, Indonesia, Nhật, Malaysia, Hàn Quốc, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Singapore, Việt Nam, Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa và Hong Kong Trung Quốc.

Khu vực APEC đã đóng góp tới 70% tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong 10 năm đầu tiên kể từ khi được thành lập vào năm 1989.

Mỗi năm, một thành viên APEC sẽ chủ trì hội nghị cấp cao thường niên, với tư cách là chủ tịch APEC. Hàng loạt cuộc họp song phương cấp cao thường diễn ra bên lề hội nghị chính, nhấn mạnh vai trò của diễn đàn như một nền tảng đối thoại và hợp tác.

Theo hãng thông tấn Yonhap, Tổng thống Peru và đoàn Đài Bắc Trung Hoa đã đến Hàn Quốc từ chiều 28-10. Các đoàn từ New Zealand, Nga, Hong Kong Trung Quốc, Úc, Thái Lan, Canada và Việt Nam đến vào ngày 29-10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đến Hàn Quốc vào ngày 29-10 sau chuyến công du Nhật. Ông Trump đã lên đường về Mỹ ngày 30-10 sau các cuộc gặp song phương với lãnh đạo nước chủ nhà Hàn Quốc và Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng các nhà lãnh đạo Singapore, Papua New Guinea, Nhật, Indonesia, Philippines, Chile, Malaysia và Brunei đến Hàn Quốc trong ngày 30-10 - tức một ngày trước phiên họp chính của Hội nghị các Nhà lãnh đạo Kinh tế APEC.

Thái tử Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) - ông Mohammed bin Zayed Al Nahya cũng đã đến Hàn Quốc dự hội nghị dù nước này không phải thành viên của APEC.

Phần lớn các nhà lãnh đạo thế giới dự kiến rời Hàn Quốc vào ngày 1 hoặc 2-11 sau khi hội nghị kết thúc.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung chủ trì tiệc chiêu đãi lãnh đạo các nền kinh tế dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) vào tối 29-10. Ảnh: TTXVN

Chương trình nghị sự

Lãnh đạo của các nền kinh tế APEC nhóm họp thường niên và lần gần nhất là vào tháng 11- 2024 tại Peru, với nội dung thảo luận chủ yếu xoay quanh những lo ngại về các cam kết áp thuế trước khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.

Kể từ khi ra đời, APEC chủ yếu đóng vai trò là diễn đàn thúc đẩy thương mại tự do và chủ nghĩa đa phương bằng cách khuyến khích hợp tác, giảm rào cản thương mại và đầu tư.

Chủ đề của APEC Hàn Quốc 2025 là “Xây dựng Tương lai Bền vững”.

Với vai trò nước chủ nhà APEC 2025, Hàn Quốc sẽ tập trung vào việc giải quyết các thách thức chung, thúc đẩy đổi mới kỹ thuật số và ưu tiên tăng trưởng toàn diện.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Hàn Quốc xác định ba ưu tiên trọng tâm: Kết nối - Đổi mới - Thịnh vượng. Trong đó, “kết nối” tập trung vào tăng cường kết nối về hạ tầng, thể chế và con người thông qua thúc đẩy giao lưu nhân dân và tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư.

“Đổi mới” hướng tới tập trung tăng cường năng lực cạnh tranh thông qua đổi mới kỹ thuật số thông qua khai thác lợi ích từ các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) và thích ứng với chuyển đổi số.

Trọng tâm “thịnh vượng” hướng tới thúc đẩy tăng trưởng bền vững, trao quyền cho các nhóm dễ bị tổn thương.

Hàn Quốc cho biết nước này muốn tận dụng diễn đàn năm nay để thảo luận về chuỗi cung ứng, vai trò của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trong việc thúc đẩy môi trường thương mại tự do và công bằng, cũng như thúc đẩy tiến trình xây dựng Khu vực Thương mại Tự do châu Á – Thái Bình Dương (FTAAP), một hiệp định được thiết kế để bao trùm toàn bộ các thành viên APEC trong tương lai.

Chương trình nghị sự năm nay cũng bao gồm các chủ đề như thích ứng với chuyển đổi số, khai thác trí tuệ nhân tạo, năng lượng bền vững, an ninh lương thực, ứng phó với biến động nhân khẩu học, và mở rộng cơ hội cho phụ nữ cùng người khuyết tật.

Tuyên bố chung

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun tuần trước cho biết sẽ khó để các nhà lãnh đạo APEC ra tuyên bố chung thể hiện lập trường mạnh mẽ ủng hộ thương mại tự do, do còn nhiều khác biệt trong quan điểm giữa các bên.

Thay vào đó, ông Cho dự đoán hội nghị có thể đưa ra một tuyên bố rộng hơn, nhấn mạnh hòa bình và thịnh vượng tại khu vực Thái Bình Dương.

Bình luận thận trọng của ông Cho được cho là nhằm tránh lặp lại kịch bản đã xảy ra vào năm 2018 khi APEC không thể ra tuyên bố chung cho khác biệt giữa Mỹ và Trung Quốc.