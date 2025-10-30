VIDEO: Thượng đỉnh Trump-Tập tại Hàn Quốc bắt đầu 30/10/2025 09:23

(PLO)- Thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang leo thang.

Sáng 30-10, cuộc gặp thượng đỉnh được mong đợi từ lâu giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chính thức bắt đầu, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin.

Cuộc gặp diễn ra bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở tỉnh Busan (Hàn Quốc).

Theo Tân Hoa Xã, cuộc gặp nhằm "trao đổi quan điểm về quan hệ song phương và các vấn đề cùng quan tâm".

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay nhau tại Sân bay quốc tế Gimhae ở tỉnh Busan (Hàn Quốc) vào ngày 30-10. Ảnh: CNA

Video Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu hội nghị thượng đỉnh ở tỉnh Busan (Hàn Quốc) vào ngày 30-10. Nguồn: WHITE HOUSE



Tại cuộc gặp, ông Tập nói rằng ông cảm thấy “rất ấm áp” khi gặp lại ông Trump, cho biết hai bên đã duy trì liên lạc chặt chẽ trong suốt nhiệm kỳ hai của ông Trump.

“Chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại 3 lần, trao đổi nhiều bức thư và luôn giữ liên lạc thường xuyên” - ông Tập nói.

“Do điều kiện quốc gia khác nhau, chúng ta không phải lúc nào cũng có cùng quan điểm, và việc hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đôi khi có va chạm là điều bình thường” - nhà lãnh đạo Trung Quốc nói thêm.

Theo ông Tập, các nhóm kinh tế và thương mại của hai bên đã đạt được đồng thuận cơ bản trong việc giải quyết các mối quan tâm lớn của mỗi bên, và đã đạt được những tiến triển đáng khích lệ.

Chủ tịch Tập nói thêm rằng ông “sẵn sàng tiếp tục hợp tác với ngài để xây dựng nền tảng vững chắc cho quan hệ Trung - Mỹ và tạo dựng môi trường thuận lợi cho sự phát triển của cả hai nước”.

Trước đó, khi hai nhà lãnh đạo đã bắt tay nhau để chụp ảnh, ông Trump nói với ông Tập: “Chúng ta sẽ có một cuộc gặp rất thành công”.

Đây là lần gặp trực tiếp đầu tiên của hai nhà lãnh đạo kể từ năm 2019.

Thượng đỉnh ngày 30-10 diễn ra sau khi phái đoàn Mỹ và Trung Quốc có các cuộc đàm phán tại Malaysia vào cuối tuần trước nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại đang leo thang.

Tại cuộc gặp, hai bên đã thống nhất khung thỏa thuận thương mại để ông Trump và ông Tập xem xét.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 26-10 cho biết các cuộc đàm phán thương mại tại Malaysia đã loại bỏ nguy cơ ông Trump áp mức thuế 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc kể từ ngày 1-11.

Ông Bessent cũng cho biết Trung Quốc dự kiến sẽ hoãn triển khai quy định cấp phép đối với khoáng sản và nam châm đất hiếm thêm một năm trong khi xem xét lại chính sách này.