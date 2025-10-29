Ông Tập nói về 'thời cơ vàng, cửa sổ cơ hội' của Trung Quốc 29/10/2025 06:59

(PLO)- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói về thời cơ vàng đối với kinh tế-xã hội của đất nước, kêu gọi nắm bắt cửa sổ cơ hội để giành thế chủ động chiến lược.

Tuần qua, đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) đã kết thúc một hội nghị quan trọng, thông qua các khuyến nghị cho Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 - bản lộ trình phát triển quốc gia đến năm 2030, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Ngày 28-10, Chủ tịch Tập Cận Bình ra thông cáo giải thích về kế hoạch này, khẳng định 5 năm tới là “cửa sổ cơ hội” để Trung Quốc giành thế chủ động chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.

Ông Tập mô tả giai đoạn 2026-2030 là “thời kỳ then chốt” để củng cố nền tảng và thúc đẩy toàn diện tiến trình hiện đại hóa đến năm 2035.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: XINHUA

“Chúng ta cần nắm bắt thời cơ vàng này để củng cố và phát huy thế mạnh, gỡ bỏ các điểm nghẽn phát triển, khắc phục điểm yếu, đồng thời giành thế chủ động chiến lược trong cạnh tranh quốc tế khốc liệt” - ông Tập nhấn mạnh.

Theo ông Tập, Bắc Kinh sẽ phải đối mặt đồng thời với thời cơ chiến lược, nguy cơ và thách thức, cùng nhiều yếu tố bất định khó lường trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng phức tạp và khó lường, ông Tập cho rằng đất nước cần “đẩy nhanh hơn nữa” quá trình xây dựng mô hình phát triển mới và giữ vững thế chủ động trong phát triển.

“Hiện nay và trong một thời gian tới, Trung Quốc phải tập trung củng cố nền kinh tế trong nước và thúc đẩy các dòng chảy kinh tế nội địa, qua đó tận dụng sự ổn định của kinh tế trong nước như một ‘hàng rào phòng vệ’ trước những bất định của kinh tế quốc tế" - ông Tập lưu ý.

Trước đó, Ban Chấp hành Trung ương CPC đã thiết lập các nguyên tắc chỉ đạo cho phát triển kinh tế và xã hội trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 15.

Các nguyên tắc bao gồm: duy trì sự lãnh đạo toàn diện của đảng; đặt người dân lên hàng đầu; theo đuổi phát triển chất lượng cao; đi sâu cải cách toàn diện; thúc đẩy sự tương tác giữa thị trường hiệu quả và chính phủ hoạt động tốt; và đảm bảo cả phát triển và an ninh.

Ban Chấp hành Trung ương cũng đặt ra các mục tiêu chính cho giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 15.

Các mục tiêu bao gồm: tiến bộ đáng kể trong phát triển chất lượng cao; cải thiện đáng kể về tự chủ và sức mạnh khoa học công nghệ; đột phá mới trong việc đi sâu cải cách toàn diện hơn nữa; tiến bộ đáng chú ý về văn hóa và đạo đức trong toàn xã hội; cải thiện hơn nữa chất lượng cuộc sống; những bước tiến mới quan trọng trong việc thúc đẩy Sáng kiến Trung Quốc Tươi đẹp; và những tiến bộ hơn nữa trong việc củng cố lá chắn an ninh quốc gia.