Liên Hợp Quốc lên tiếng vụ nhân viên tại Yemen bị Houthis bắt 28/10/2025 05:42

(PLO)- Liên Hợp Quốc cho biết ít nhất 59 nhân viên của cơ quan này đang bị Houthis giam giữ, trong đó có người bị giam trong nhiều năm.

Ngày 27-10, ông Stephane Dujarric - người phát ngôn của tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) - xác nhận rằng một nhân viên của cơ quan này đã bị lực lượng Houthis bắt tại Yemen, nâng tổng số nhân viên của LHQ bị bắt trong những ngày gần đây lên 6 người, theo hãng tin Reuters.

Ông Dujarric cho biết vụ bắt giữ mới nhất diễn ra sau khi lực lượng an ninh Houthis xông vào một số văn phòng của LHQ tại thủ đô Sanaa hôm 26-10.

Ông Dujarric nói thêm rằng Houthis đã tịch thu thiết bị và tài sản công nghệ thông tin và truyền thông ở các văn phòng trên.

Ông Stephane Dujarric - người phát ngôn của tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ). Ảnh: Lev Radin/Sipa USA

Theo người phát ngôn, ít nhất 59 nhân viên LHQ đang bị Houthis giam giữ. LHQ cho biết một số người đã bị giam giữ trong nhiều năm.

Ông Farhan Haq - phó phát ngôn viên của tổng thư ký LHQ - cho biết hiện vẫn còn hàng trăm nhân viên LHQ ở các khu vực do Houthis kiểm soát tại Yemen, bao gồm một số ít nhân viên quốc tế.

"Ưu tiên trước mắt của chúng tôi là sự an toàn và phúc lợi của tất cả nhân viên LHQ, bao gồm việc đảm bảo trả tự do cho các đồng nghiệp bị bắt giữ tùy tiện và những người thuộc các đối tác địa phương của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng, đồng thời ngăn chặn các vụ bắt giữ tiếp theo" - ông Haq nói.

Theo LHQ, Houthis đã thực hiện các bước đi khiến cơ quan này "ngày càng khó khăn" trong việc cung cấp hỗ trợ cho những người cần giúp đỡ ở Yemen.

Tuần trước, ông Haj cho biết các hành động của Houthis đang buộc LHQ phải đánh giá lại cách thức hoạt động tại các khu vực do nhóm này kiểm soát ở Yemen.