WHO và Liên hợp quốc sẽ hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả lũ lụt 23/11/2025 18:44

(PLO)- Về nguy cơ dịch bệnh sau bão lũ, Tổng Giám đốc WHO cho biết sẵn sàng huy động nguồn lực từ quỹ này để hỗ trợ Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Nam Phi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm và đồng hành của WHO dành cho Việt Nam thời gian qua. Thủ tướng nhấn mạnh, trong đại dịch COVID-19, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của WHO và cá nhân Tổng Giám đốc, Việt Nam đã ứng phó hiệu quả, kiểm soát tốt dịch bệnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres - Ảnh: VGP.

Thủ tướng cho biết Việt Nam đang triển khai nhiều chính sách nhằm bảo đảm chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân, luôn coi sức khỏe của nhân dân là ưu tiên hàng đầu.

Chia sẻ thực tế gần đây Việt Nam liên tiếp hứng chịu nhiều đợt bão lũ lịch sử, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản, kéo theo nguy cơ xuất hiện các dịch bệnh sau lũ, Thủ tướng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của WHO trong công tác ứng phó, phòng ngừa dịch bệnh phát sinh sau thiên tai.

Chia sẻ với Việt Nam, Tổng Giám đốc WHO bày tỏ lời chia buồn sâu sắc trước những mất mát do bão lũ gây ra.

Ông cảm ơn Chính phủ Việt Nam về những cam kết mạnh mẽ dành cho lĩnh vực y tế và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự chỉ đạo quyết liệt và chính sách kịp thời của Việt Nam trong phòng chống COVID-19.

Về nguy cơ dịch bệnh sau bão lũ, Tổng Giám đốc WHO cho biết tổ chức hiện có Quỹ ứng phó khẩn cấp và sẵn sàng huy động nguồn lực từ quỹ này để hỗ trợ Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Tổng Giám đốc WHO khẳng định sẽ cử chuyên gia và làm việc ngay với Phái đoàn Việt Nam tại Geneva và Bộ Y tế Việt Nam để triển khai nội dung trao đổi với Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Gặp lại Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ ủng hộ quan điểm, cách tiếp cận của Tổng thư ký tại các thảo luận của G20 năm nay, nhất là cải cách hệ thống tài chính quốc tế, chuyển đổi xanh và thu hẹp khoảng cách phát triển.

Đánh giá cao nỗ lực của Tổng thư ký trong việc bảo đảm G20 gắn với các mục tiêu của Liên hợp quốc, hỗ trợ các nước đang phát triển thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Tổng thư ký Antonio Guterres một lần nữa cảm ơn và chúc mừng Việt Nam đăng cai rất thành công Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về tội phạm mạng, khẳng định việc Việt Nam trong 2 năm liên tiếp được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh của Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới, là sự khẳng định mạnh mẽ và sự ghi nhận, đánh giá cao của các đối tác đối với uy tín, vị thế và vai trò ngày càng cao của Việt Nam trong các vấn đề chung của thế giới.

Tổng thư ký Antonio Guterres chia sẻ sâu sắc với Chính phủ và người dân Việt Nam về những thiệt hại do bão lũ gây ra và cho biết các cơ quan liên quan của Liên hợp quốc sẽ hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả lũ lụt.

Tổng Thư ký khẳng định Liên hợp quốc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, nhất là hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.