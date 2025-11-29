Thủ tướng: Đưa Việt Nam trở thành trung tâm dịch vụ logistics hàng đầu châu Á 29/11/2025 14:22

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm logistics hàng đầu Đông Nam Á và châu Á.

Tại Diễn đàn logistics Việt Nam 2025 diễn ra ở Đà Nẵng vào sáng 29-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng.

Thúc đẩy tăng trưởng thương mại và luân chuyển hàng hóa

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập một số điểm sáng của ngành logistics Việt Nam thời gian qua. Trong đó, tốc độ tăng trưởng ngành logistics ổn định, đạt bình quân từ 14 - 16%/năm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TẤN VIỆT

Hệ thống kết cấu hạ tầng logistics được đầu tư đồng bộ. Đặc biệt là mạng lưới cảng biển, sân bay, đường cao tốc, trung tâm logistics. Khu vực doanh nghiệp logistics càng ngày càng lớn mạnh với hơn 34.000 doanh nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp đã tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, ứng dụng công nghệ cao trong quản trị, vận hành.

Những kết quả này trực tiếp nâng cao năng lực cạnh tranh hàng hóa, giảm chi phí xuất nhập khẩu, thúc đẩy tăng trưởng thương mại quốc tế và luân chuyển hàng hóa trong nước.

Tuy vậy, theo Thủ tướng, ngành logistics Việt Nam cũng còn một số hạn chế. Cụ thể là chi phí logistics vẫn còn cao so với các nước trong khu vực. Liên kết vùng, kết nối hạ tầng chưa đồng bộ, hạn chế.

Hầu hết doanh nghiệp logistics là doanh nghiệp nhỏ, chưa có nhiều doanh nghiệp lớn. Đồng thời, thể chế chưa theo kịp với sự phát triển của ngành logistics. Trong đó có xu thế chuyển đổi kép, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số trong logistics.

Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu của nước ta đến năm 2030 trở thành nước phát triển, công nghiệp hiện đại và thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 Việt Nam phải trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Muốn đạt được mục tiêu này, tất cả các ngành, các cấp, các địa phương phải tăng trưởng hai con số, thì cả nước mới tăng trưởng được hai con số. Nhất là ngành logistics phải tăng trưởng hai con số.

Về giải pháp cho ngành logistics, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện cơ chế chính sách, công tác quy hoạch ngành logistics đảm bảo tính ổn định, đồng bộ, minh bạch, khả thi. Cùng với đó là phân cấp phân quyền tối đa, cắt giảm thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, phải phát triển hạ tầng logistics xanh, số, thông minh; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhiệm vụ phát triển này.

“Nguồn nhân lực cuối cùng vẫn là con người. Con người là trung tâm, là chủ thể, là nguồn lực cho sự phát triển. Phải đầu tư xứng đáng cho nguồn nhân lực”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng yêu cầu xây dựng cơ chế huy động nguồn lực để phát triển ngành logistics. Cơ chế huy động là hợp tác công – tư, nguồn lực đầu tư trực tiếp và gián tiếp nước ngoài, nguồn lực đi vay.

“Chúng ta vay mà có hiệu quả thì cứ vay. Vay mà trả nợ được, có hiệu quả thì cứ vay”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan các gian hàng tại diễn đàn. Ảnh: TẤN VIỆT

Địa phương xin gì cho nấy nhưng phải làm hiệu quả

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, Bộ Công Thương hướng dẫn ngay việc thực hiện chiến lược phát triển ngành logistics 2025 - 2035.

Bộ Tài chính kiện toàn tổ chức và cơ chế hoạt động của Ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi cho thương mại phát triển. Ông cho hay đã chỉ đạo từ nay đến cuối năm phải xong hệ thống một cửa đầu tư quốc gia.

Thủ tướng truyền đạt quan điểm phát triển hạ tầng logistics là nền tảng, phát triển dịch vụ logistics là động lực, phát triển logistics số là trung tâm.

Đối với Đà Nẵng và một số địa phương đang thí điểm các cơ chế chính sách đặc thù, Thủ tướng yêu cầu phải triển khai nhanh. Trong tháng 12 phải đưa vào hoạt động Trung tâm tài chính quốc tế.

“Đà Nẵng phải gương mẫu đi đầu, bởi vì rất thuận lợi. Đảng, Nhà nước quan tâm cho cơ chế, chính sách, xin gì cho nấy, nghĩ ra cái gì là cho cái đấy. Sợ nhất là không nghĩ ra và muốn nghĩ ra được thì phải thông minh”, Thủ tướng nói.

Việc hợp tác đầu tư logistics phải dựa trên tinh thần bình đẳng cùng phát triển, cùng có lợi, cùng có trách nhiệm với xã hội, với người lao động. Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, tránh lợi ích nhóm.

Chính phủ kiên định phương châm hành động “5 thông”: Thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh, thực hiện thông dụng, hợp tác thông hiểu. Phải coi trọng trí tuệ, tiết kiệm thời gian và quyết đoán đúng lúc. Đây là triết lý rất quan trọng để triển khai việc phát triển logistics.

Thủ tướng nhấn mạnh: Xây dựng ngành logistics, hệ sinh thái logistics thông minh, xanh, số, hiện đại và hội nhập. Đưa Việt Nam trở thành trung tâm dịch vụ logistics hàng đầu của khu vực Đông Nam Á và châu Á.