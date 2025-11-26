​"60 phút cùng Thủ tướng": Thông điệp đặc biệt về chiến lược chuyển đổi kép 26/11/2025 20:47

​(PLO)- Tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đối thoại trực tiếp với Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới về chủ đề: Khoa học, công nghệ định hình Việt Nam trong Kỷ nguyên vươn mình.

Chiều 26-11, chương trình “60 phút cùng Thủ tướng Việt Nam” trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025.

​Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đối thoại với ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

​Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số là chìa khóa

​Mở đầu cuộc đối thoại, Giám đốc điều hành WEF đề nghị Thủ tướng chia sẻ về động lực lớn nhất trong kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam.

​Trao đổi về vấn đề này, Thủ tướng khẳng định: "Không ai sống bằng quá khứ nhưng không được quên quá khứ. Từ quá khứ đó, chúng ta phải rút ra những bài học kinh nghiệm để xây dựng tương lai tốt đẹp hơn".

​Trong tương lai, Việt Nam xác định khoa học công nghệ là yếu tố then chốt giúp đạt mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Đây là mục tiêu thách thức nhưng không thể không làm, phải làm để đất nước phát triển, người dân ấm no, hạnh phúc.

​Đề cập đến chủ đề chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, ông Stephan Mergenthaler mong muốn Thủ tướng chia sẻ thêm về chiến lược này.

​Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số chính là chiến lược chuyển đổi kép. Đây không chỉ là yêu cầu khách quan mà còn là lựa chọn chiến lược ưu tiên hàng đầu trong phát triển nhanh và bền vững".

​Theo Thủ tướng, để thực hiện chuyển đổi kép, trước hết phải nâng cao nhận thức để biến chiến lược thành hành động thông qua các giải pháp khả thi, hiệu quả. Song song đó, cần hoàn thiện thể chế. Đây là yếu tố tiên phong dẫn dắt quá trình chuyển đổi, từ nhận thức đến cơ chế.

​Đồng thời, phải xây dựng hạ tầng xanh và hạ tầng số. Ví dụ, phát triển xanh cần hạ tầng năng lượng, vận tải, tiêu dùng xanh; hạ tầng số phải đảm bảo cơ sở dữ liệu, kết nối và quản trị thông minh.

​Bên cạnh đó, Thủ tướng nêu rõ Việt Nam đang tập trung triển khai ba đột phá chiến lược.

​Thứ nhất là thể chế, phải tạo ra sự cạnh tranh và giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, người dân.

​Thứ hai là hạ tầng chiến lược, gồm giao thông, hạ tầng số và hạ tầng xanh. Hạ tầng hiện đại giúp giảm chi phí đầu vào, tăng sức cạnh tranh hàng hóa và giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thứ ba là nguồn nhân lực chất lượng cao. Mọi hoạt động phát triển đều do con người thực hiện. Vì vậy, con người phải là trung tâm, là chủ thể trong quá trình phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại cùng Giám đốc Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Ảnh: THUẬN VĂN

Doanh nghiệp tư nhân là động lực quan trọng

​Giám đốc WEF đặt vấn đề về quan điểm coi doanh nghiệp vừa và nhỏ, các nhà khởi nghiệp là động lực tăng trưởng kép.

​Thủ tướng cho biết trong quá trình phát triển, Việt Nam huy động tổng lực các nguồn lực xã hội. Trong đó, các doanh nghiệp lớn rất quan trọng, nhưng doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng then chốt.

​Đặc biệt, các doanh nghiệp nhỏ chiếm khoảng 95%–97% tổng số doanh nghiệp. Khối này đóng góp quan trọng vào GDP và giải quyết các vấn đề về lao động, an sinh xã hội.

​Gần đây, Chính phủ ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, coi đây là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, trọng tâm là hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

​Theo đó, các doanh nghiệp này cần thể chế thông thoáng và hạ tầng thông suốt để giảm chi phí. Đồng thời, cần chính sách đào tạo nhân lực, giúp doanh nghiệp siêu nhỏ vươn lên thành nhỏ, từ nhỏ lên vừa và từ vừa thành lớn.

​Việt Nam hiện có hơn 1 triệu doanh nghiệp và 5 triệu hộ kinh doanh. Thủ tướng nhấn mạnh cần quan tâm để chuyển các hộ kinh doanh này thành doanh nghiệp chính thức.

​Về khởi nghiệp, Việt Nam rất chú trọng các chương trình hỗ trợ pháp lý, nguồn lực và tư duy đổi mới. Điều này giúp các nhà khởi nghiệp tự tin lập nghiệp, sáng tạo.

​Phiên đối thoại khép lại với nhiều vấn đề được Thủ tướng trao đổi thẳng thắn, cởi mở. Qua đó, các đại biểu hiểu rõ hơn về Việt Nam trong bối cảnh mới, hướng tới giai đoạn "kỷ nguyên vươn mình".