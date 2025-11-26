Lý do bất ngờ khiến 96% người Việt 'mở lòng' chia sẻ dữ liệu với AI 26/11/2025 16:10

(PLO)- Nền kinh tế số của Việt Nam được dự báo đạt 39 tỉ USD vào cuối năm 2025.

Thông tin trên được đưa ra trong Báo cáo thường niên Kinh tế số khu vực Đông Nam Á (e-Conomy SEA 2025) lần thứ 10 do Google, Temasek và Bain & Company vừa phát hành.

Theo báo cáo, với mức tăng trưởng 17% so với năm trước, Việt Nam có thể trở thành nền kinh tế số đạt tốc độ phát triển nhanh thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á.

Việt Nam có thể trở thành nền kinh tế số đạt tốc độ phát triển nhanh thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á. Ảnh: MINH HOÀNG

Việt Nam có chỉ số niềm tin về AI cao

Dữ liệu từ báo cáo cho biết Việt Nam đang dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ ứng dụng AI và niềm tin vào trí tuệ nhân tạo (AI) của người tiêu dùng.

Điều này phản ánh qua ba chỉ số then chốt: 81% người dùng tương tác với các công cụ và tính năng AI hằng ngày; 83% tham gia các hoạt động học tập, nâng cao kỹ năng về AI. Đặc biệt, có tới 96% người Việt sẵn sàng chia sẻ quyền truy cập dữ liệu với các tác nhân AI.

Có 3 động lực chính thúc đẩy người Việt tăng sử dụng AI gồm: tiết kiệm thời gian khi tìm kiếm và so sánh thông tin (44%); hỗ trợ khách hàng 24/7 (35%) và tiết kiệm chi phí thông qua các chính sách ưu đãi tốt hơn (30%).

Đáng chú ý, mức độ người dùng tương tác với AI đang thể hiện rõ tác động về mặt thương mại. Doanh thu từ các ứng dụng tích hợp AI đã tăng 78% trong vòng một năm, tính đến hết nửa đầu năm 2025.

Ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam, cho rằng những số liệu trên cho thấy môi trường số tại Việt Nam đang ngày càng trở nên năng động, có tính thích nghi cao và bắt kịp xu hướng hiện đại.

"Với tốc độ tăng trưởng tích cực của nền kinh tế số và mức độ ứng dụng AI cao nhất khu vực, Việt Nam đã và đang trở thành một trong những thị trường quan trọng bậc nhất trong tiến trình phát triển công nghệ số của Đông Nam Á. Từ đó, góp phần nâng cao năng suất và tạo thêm giá trị cho nhiều lĩnh vực", ông Marc Woo nói.

Cũng theo nhóm báo cáo, Việt Nam hiện có hơn 40 doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) về AI đang hoạt động. Trong đó, dòng vốn đầu tư tư nhân vào AI tại Việt Nam đạt 123 triệu USD trong năm qua, chiếm 5% tổng giá trị đầu tư AI của toàn khu vực.

Hơn 79% nhà đầu tư kỳ vọng dòng vốn vào Việt Nam sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực phần mềm, dịch vụ, AI và công nghệ chuyên sâu.

Thương mại điện tử là trụ cột chính của kinh tế số

Cùng với xu hướng sử dụng AI, nền kinh tế số Việt Nam còn ghi nhận mức tăng trưởng hai con số ở tất cả lĩnh vực chủ chốt.

Thương mại điện tử được dự báo đạt 25 tỉ USD vào cuối năm 2025 . Ảnh: e-Conomy SEA 2025

Thương mại điện tử là ngành đóng góp lớn nhất, chiếm 2/3 tổng quy mô nền kinh tế số. Lĩnh vực này dự báo đạt 25 tỉ USD vào cuối năm 2025, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, lĩnh vực giao thông vận tải và giao đồ ăn tiếp tục là nhóm ghi nhận tổng giá trị hàng hóa tăng nhanh nhất. Nhóm này được dự báo tăng 20% so với năm trước và đạt 5 tỉ USD vào năm 2025. Việt Nam cũng đang chứng kiến tốc độ chuyển đổi nhanh từ xe xăng sang xe điện (EV) nhờ các ưu đãi của Chính phủ và nhu cầu từ các nền tảng vận chuyển.

Với mảng nội dung nghe nhìn trực tuyến, báo cáo ước tính sẽ đạt 6 tỉ USD trong năm 2025, tốc độ tăng trưởng 16% so với năm trước. Lĩnh vực này bao gồm quảng cáo, trò chơi điện tử, video theo yêu cầu và âm nhạc theo yêu cầu.

Trong nhóm này, trò chơi điện tử là lĩnh vực mang động lực tăng trưởng cao nhất khi có ba nhà phát triển game Việt Nam lọt vào top 15 toàn cầu có lượt tải xuống nhiều nhất. Song song với đó, mảng du lịch trực tuyến cũng được dự báo tăng 16%, đạt 4 tỉ USD trong năm 2025.