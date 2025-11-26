Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025: Cách thức xây dựng mô hình siêu đô thị thông minh 26/11/2025 12:12

(PLO)- Theo Thủ tướng, việc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025 tổ chức tại TP.HCM cho thấy cam kết của TP trong nỗ lực trở thành hình mẫu tiên phong về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Sáng 26-11, Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Thisky Hall (Khu đô thị Sala, TP.HCM). Sự kiện do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo trực tiếp, UBND TP.HCM chủ trì.

Diễn đàn được tổ chức bởi Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM phối hợp cùng các cơ quan, bộ ngành và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Chủ đề năm nay là "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số".

Tham dự diễn đàn có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV; Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025. Ảnh: THUẬN VĂN

Hiện thực hóa bằng những hành động thiết thực

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định sự kiện không chỉ mang tầm vóc quốc tế quan trọng mà còn là dấu mốc mở ra chặng đường mới đầy triển vọng trong hành trình hợp tác phát triển, hội nhập của Việt Nam.

Theo Thủ tướng, điểm quan trọng của hội nghị là sự kết nối giữa trí tuệ – tầm nhìn – hành động. Điều này tạo động lực để Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế vượt qua thách thức. Sự hiện diện của các đại biểu, doanh nghiệp, học giả thể hiện ý chí hợp tác tích cực, khát vọng phát triển nhằm tạo nên giá trị mới. Từ đó kiến tạo môi trường phát triển bền vững, nhân văn.

Việc diễn đàn được tổ chức tại TP.HCM cũng cho thấy cam kết của TP. Theo đó, TP.HCM nỗ lực trở thành hình mẫu tiên phong của Việt Nam về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn, tạo động lực tăng trưởng đột phá cùng cả nước. Với chủ đề chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số, các phiên thảo luận hướng tới tìm kiếm giải pháp đột phá, thúc đẩy tăng trưởng xanh, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng tin tưởng những ý kiến, sáng kiến tại diễn đàn sẽ không dừng lại ở bài phát biểu. Những điều này sẽ lan tỏa, hiện thực hóa bằng hành động thiết thực, tạo ra các bước đi cụ thể, góp phần kiến tạo tương lai phát triển xanh, số và nhân văn.

Bên cạnh phát biểu của Thủ tướng, lãnh đạo TP và các bộ, ngành, phiên toàn thể còn quy tụ nhiều doanh nghiệp quốc tế. Các chuyên gia đã làm rõ chiến lược hành động "chuyển đổi kép", lấy con người làm trung tâm.

Phiên toàn thể cũng đặt ra nhu cầu làm rõ triển vọng toàn cầu của mô hình kinh tế thông minh, đề xuất cách thức xây dựng mô hình siêu đô thị thông minh, minh bạch và bền vững.

Ông Brand Cheng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Foxconn Industrial Internet. Ảnh: THUẬN VĂN

Foxconn: Việt Nam là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Trình bày tham luận "Sản xuất thông minh và Chuỗi cung ứng toàn cầu", ông Brand Cheng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Foxconn Industrial Internet, cho biết: "Chúng tôi nhận thấy những chính sách của Chính phủ giúp Việt Nam trở thành một mắt xích trong chuỗi cung ứng toàn cầu".

Tổng giá trị xuất khẩu năm 2007 của Việt Nam đạt 4,6 tỉ USD, riêng 10 tháng đầu năm 2025 đạt 391 tỉ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu lĩnh vực công nghệ cao chiếm tỉ trọng lớn. Đáng chú ý, trong 10 tháng năm 2025, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7,5%, nằm trong nhóm tăng GDP cao nhất thế giới.

Lãnh đạo Foxconn cho biết thông qua hợp tác với NVIDIA, tập đoàn này đang tạo ra các kịch bản thúc đẩy đầu tư AI. Tháng 10-2024, Foxconn đã triển khai quy trình AI mới tại nhà máy ở Việt Nam. Đây là một trong những nhà máy tiên tiến nhất của tập đoàn.

Theo ông Brand Cheng, Việt Nam là thị trường quan trọng để đầu tư vào dữ liệu. Ông lưu ý khả năng chống chịu là yếu tố then chốt khi bước vào kỷ nguyên AI. Các chuỗi cung ứng đang chuyển sang hợp tác đa khu vực để tăng khả năng này.

Do đó, để tiếp tục thu hút FDI, Việt Nam cần tăng cường đầu tư nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo đảm nguồn nguyên liệu bền vững và thúc đẩy tự động hóa.

Bà Pauline Tamesis - Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Ảnh: THUẬN VĂN

Liên Hợp Quốc: Việt Nam mất 10 tỉ USD do biến đổi khí hậu

Trình bày về "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số", bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, nhận định thế giới đang chuẩn bị cho bước đột phá chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.

Theo bà, công nghệ số giúp tạo mô hình khí hậu chính xác hơn, cải thiện dự báo thiên tai. Tuy nhiên, công nghệ số cũng có thể làm tăng phát thải do nhu cầu năng lượng tăng.

"Ngân hàng Thế giới tính toán Việt Nam đã mất 10 tỉ USD năm 2020 (tương đương 3,2% GDP) do biến đổi khí hậu. UN ESCAP (Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực Châu Á - Thái Bình Dương-PV) xác định Việt Nam là một trong những nền kinh tế dễ tổn thương nhất bởi khí hậu ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương", bà Pauline Tamesis dẫn chứng.

Để hiện thực hóa tầm nhìn thúc đẩy chuyển đổi xanh và tận dụng công nghệ số, Liên Hợp Quốc cùng Chính phủ đã xây dựng mô hình kinh tế vĩ mô, sử dụng Mô hình Bền vững Nợ công Tăng cường của UN ESCAP. Kết quả nghiên cứu đưa ra lập luận thuyết phục cho việc tăng tốc chuyển đổi xanh và số hóa như động cơ kép, giúp tăng trưởng bền vững.

"Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững vào năm 2030, trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045 và đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050", bà nhấn mạnh.