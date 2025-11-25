Yêu cầu giảm lãi, khoanh nợ cho khách hàng thiệt hại do bão lũ 25/11/2025 20:28

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước bổ sung thêm địa bàn được giảm lãi, khoanh nợ nhằm kịp thời tiếp sức người dân và doanh nghiệp miền Trung phục hồi sản xuất, ổn định đời sống sau bão lũ.

Chiều muộn ngày 25-11, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có công văn số 10328 yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các chi nhánh NHNN tại khu vực 8, 9, 10, 11 triển khai khẩn trương các biện pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Ngân hàng đồng hành cùng miền Trung, tiếp sức phục hồi sản xuất kinh doanh sau thiên tai. Ảnh minh họa

Tại văn bản vừa công bố, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn theo Công văn số 9651/2025 và mở rộng danh sách các tỉnh, thành phố được hỗ trợ, bổ sung thêm Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng.

Các tổ chức tín dụng chủ động rà soát tình hình thiệt hại về vốn vay của khách hàng để kịp thời báo cáo NHNN chi nhánh tại khu vực tham mưu UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn hoàn thiện hồ sơ, trình tự, thủ tục khoanh nợ theo quy định

NHNN chi nhánh tại các Khu vực (8, 9, 10, 11) có địa bàn quản lý tại các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng

NHNN yêu cầu Chủ tịch HĐQT, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng và Giám đốc NHNN chi nhánh phải triển khai ngay các biện pháp này. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị cần kịp thời báo cáo NHNN để được hướng dẫn xử lý.

Động thái này một lần nữa khẳng định vai trò chủ động, kịp thời của NHNN trong việc đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và hệ thống ngân hàng, đảm bảo duy trì ổn định tín dụng, hỗ trợ phục hồi kinh tế sau thiên tai.

Agribank giảm lãi, giãn nợ cho khách hàng bị thiệt hại

Trước thiệt hại nghiêm trọng do bão số 12, 13 và mưa lũ lịch sử gây ra tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Agribank vừa ban hành văn bản chỉ đạo các chi nhánh triển khai hàng loạt giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng về người, tài sản và hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa phương gồm: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà và Lâm Đồng.

Cụ thể, với dư nợ hiện hữu đến ngày 19-11-2025 (không thuộc các chương trình ưu đãi khác), Agribank giảm lãi suất từ 0,5 - 2%/năm tùy mức độ thiệt hại, không thu lãi chậm trả và áp dụng lãi suất quá hạn bằng 100% lãi suất trong hạn trong 3 tháng, từ 19-11-2025 đến 18-2-2026.

Đối với các khoản vay mới phát sinh trong giai đoạn từ 19-11 đến 31-12-2025, Agribank giảm 0,5%/năm lãi suất so với mức tại thời điểm giải ngân, áp dụng tối đa 6 tháng kể từ ngày vay.

Song song với chính sách giảm lãi suất, Agribank còn triển khai các biện pháp hỗ trợ toàn diện như cho vay mới, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí, khoanh nợ theo quy định nhằm giúp khách hàng sớm khôi phục sản xuất và ổn định đời sống.

Trước đó, từ đầu tháng 10 vừa qua, ngân hàng này cũng đã áp dụng mức giảm lãi suất lên tới 2%/năm để hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi bão số 10, 11 và mưa lũ sau bão.