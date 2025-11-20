Cuộc đua lãi suất tiết kiệm nóng trở lại, có nơi trả thêm 'lãi ngoài' 20/11/2025 14:25

(PLO)- Áp lực tín dụng, tỉ giá và thanh khoản khiến lãi suất huy động bật tăng trong khối ngân hàng tư nhân. Có nơi trả cao gấp rưỡi niêm yết, đẩy cuộc đua hút vốn cuối năm nóng lên rõ rệt.

Theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, trong hai tuần đầu tháng 11, xu hướng tăng lãi suất huy động diễn ra ở hầu hết kỳ hạn với mức điều chỉnh 0,1-0,5 điểm phần trăm so với giữa tháng 10. Chênh lệch lãi suất giữa các nhóm ngân hàng thể hiện rõ nhất ở kỳ hạn 1 tháng và 6 tháng, với mức chênh lên tới 3 điểm phần trăm.

Có nơi chào 7%/năm dù niêm yết 5,5%/năm

Nhóm ngân hàng thương mại do Nhà nước chi phối vốn hiện có mức lãi suất tiết kiệm thấp nhất thị trường, chỉ từ 1,6-2,4%/năm (kỳ hạn 1 tháng) và 1,9-3%/năm (kỳ hạn 3 tháng).

Đáng chú ý, trong tuần qua, một số ngân hàng thương mại cổ phần đã tăng lãi suất huy động các kỳ hạn dưới 6 tháng lên mức 4,7-4,75%/năm, chạm trần theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Mới đây, VIB tiếp tục tăng lãi suất huy động ngay sau đợt điều chỉnh cuối tháng trước. Nhà băng này cộng thêm 0,2%/năm cho các kỳ hạn 1-2 tháng và 6-36 tháng. Sau điều chỉnh, lãi suất kỳ hạn 2-5 tháng trên kênh trực tuyến cùng neo ở mức 4,75%/năm - mức tối đa quy định đối với tiền gửi dưới 6 tháng.

Lãi suất mới nhất của kỳ hạn từ 6-11 tháng tại VIB đang niêm yết ở mức 5%/năm; kỳ hạn 15-18 tháng là 5,5%/năm và 24-36 tháng là 5,6%/năm.

Ngoài ra, ngân hàng này còn áp dụng chính sách cộng thêm lãi suất từ 0,5% đến 1%/năm cho khách hàng ưu tiên, khách hàng mới. Nếu đáp ứng đủ điều kiện, khách hàng có thể hưởng mức lãi suất lên đến 6%/năm với kỳ hạn 6 tháng và 6,5%/năm với kỳ hạn 15 tháng.

Trong khi đó, không cần chính sách riêng, lãi suất kỳ hạn 12-13 tháng tại BacABank hiện dẫn đầu thị trường ở mức 6,4%/năm.

Lãi suất huy động đang tăng trở lại ở nhóm ngân hàng tư nhân, trong khi nhóm ngân hàng vốn nhà nước vẫn đứng ngoài cuộc. Ảnh: T.L

Chị Thủy (ngụ phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM) chia sẻ dù lãi suất tại các ngân hàng tư nhân gần đây đã nhích lên, mặt bằng kỳ hạn 6 tháng vẫn chỉ quanh mức 5%/năm. Tuy nhiên, chị cho biết nếu chịu khó tìm kiếm trong các hội nhóm trên mạng xã hội, khách hàng có thể nhận được mức lãi suất cao hơn đáng kể so với bảng niêm yết.

Theo chị Thủy, một số phòng giao dịch đang cần vốn sẵn sàng trả thêm "lãi ngoài" thông qua hình thức tặng tiền mặt cuối kỳ. Thực tế, tại một ngân hàng, lãi suất niêm yết cho kỳ hạn 6 tháng là 5,5%/năm (trực tuyến) nhưng nhân viên một phòng giao dịch đã chào mời mức thực nhận lên tới 6,7%/năm. Thậm chí, có nơi chào mức lãi suất 7%/năm cho kỳ hạn 6 tháng tùy số tiền gửi.

Áp lực tỉ giá và tín dụng kéo lãi suất đi lên

Mặt bằng lãi suất huy động đã nhích lên rõ rệt từ đầu quý IV-2025, phản ánh nhu cầu gom vốn của các nhà băng trong bối cảnh tín dụng tăng tốc cuối năm.

Số liệu của NHNN cho thấy đến cuối tháng 10-2025, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã tăng 14,77% so với cuối năm ngoái và tăng tới 20,69% so với cùng kỳ, cho thấy áp lực vốn đang trở lại.

Trong khi đó, huy động vốn mới chỉ tăng khoảng 10%. Đà tăng của cho vay bỏ xa tốc độ huy động tạo ra độ vênh thanh khoản, buộc các ngân hàng phải nâng lãi suất để hút dòng tiền nhàn rỗi.

Nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), lưu ý dù chính sách tiền tệ năm nay theo hướng nới lỏng nhưng một số ngân hàng đã tăng trưởng tín dụng vượt 20% chỉ trong 9 tháng. Đây là yếu tố trực tiếp gây sức ép lên lãi suất đầu vào.

Tổng giám đốc một ngân hàng thương mại nhận định xu hướng tăng của lãi suất tiết kiệm gần đây còn bắt nguồn từ áp lực tỉ giá. Khi dư địa nới tỉ giá gần như cạn (mục tiêu biến động cả năm 3-5%), việc để lãi suất huy động nhích lên là biện pháp cần thiết nhằm hạn chế tình trạng găm giữ ngoại tệ, hỗ trợ ổn định giá trị đồng Việt Nam.