Hứa mua đất giúp, người phụ nữ chiếm đoạt hơn 200 tỉ đồng

(PLO)- Sau khi nhận hơn 200 tỉ đồng, nữ bị cáo đưa cho nạn nhân giấy “thông báo trúng thầu” nhưng không ghi ngày tháng.

Ngày 19-1, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và xử phạt bị cáo Đặng Thị Thanh Hương (SN 1974, Hà Nội) mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Hương làm nghề buôn bán bất động sản tự do. Khoảng đầu năm 2018, bị cáo quen với bị hại là bà Vũ Thị H (SN 1963). Thấy bà H là người có điều kiện tài chính nên Hương nói với bà này, mình có chồng là Tổng giám đốc công ty bất động sản, có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo cấp cao của TP Hà Nội. Sau đó, bị cáo thường xuyên cung cấp thông tin về việc triển khai nhiều dự án bất động sản tại TP Hà Nội.

Khoảng tháng 8-2018, bà H thấy khu đất tại số nhà 36 phố Trần Hưng Đạo có vị trí đẹp nên muốn đầu tư xây dựng văn phòng cho thuê. Thực tế, khu đất này là biệt thự cũ thuộc sở hữu nhà nước, trước đó đã được giao cho Nhà máy văn hóa phẩm Hồng Hà cùng 25 hộ dân quản lý sử dụng.

Bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Mặc dù biết rõ tình trạng pháp lý dự án trên, bị cáo Hương vẫn nói có thể giúp bà H mua được toàn bộ thửa đất với giá 400 triệu đồng/m2.Do tin tưởng nên ngày 27-8-2018, bà H chuyển 5 tỉ đồng để đặt cọc mua nhà. Hương soạn thảo hợp đồng đặt cọc, cam kết hoàn thiện các thủ tục pháp lý để mua lại dự án trên.

Đặc biệt, Hương còn nhờ người ký vào mục người chứng kiến trong hợp đồng đặt cọc. Do đó, bà H tiếp tục chuyển cho Hương 20 tỉ đồng. Sau khi nhận tiền, bị cáo liên tục gửi các hình ảnh thể hiện bản thân đang ngồi với lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cũ liên hệ để mua đất.

Cũng trong thời gian này, Hương còn gợi ý cho bà H mua thêm thửa đất tại địa chỉ nhà 47F phố Ngô Quyền, phường Cửa Nam. Tuy nhiên, địa chỉ trên không có thật.

Để thể hiện năng lực bản thân, Hương còn nhờ đại diện của bà H đến gặp lãnh đạo Phòng Kinh tế - UBND quận Hoàn Kiếm cũ để nhận hộ mình một bộ hồ sơ đất đai. Vì vậy, mà bà H ngày càng tin tưởng và tiếp tục chuyển thêm cho Hương hơn 204 tỉ đồng.

Như vậy, tổng số tiền Hương nhận từ bà H là hơn 229 tỉ đồng. Sau những lần nhận tiền chuyển khoản, Hương viết giấy biên nhận có nội dung “nếu trường hợp tôi lấy được dự án mà tôi bán đi tôi đền bù chị H gấp đôi tiền nhận cọc”…

Cơ quan tố tụng xác định, từ ngày 27-8-2018 đến ngày 5-12-2020, Hương đã thực hiện 899 giao dịch chuyển tiền tới nhiều tài khoản khác nhau với số tiền hơn 193 tỉ đồng; rút tiền mặt 35 tỉ đồng để trả nợ, chi tiêu cá nhân và mua bất động sản.

Đến ngày 15-7-2019, Hương đưa cho bà H giấy “thông báo trúng thầu” nhưng không ghi ngày tháng. Một thời gian sau, bà H nhiều lần hỏi Hương về việc mua các thửa đất thì bị cáo vẫn cam kết, khẳng định sẽ mua được đất.

Sau nhiều lần hứa hẹn, đến ngày 8-3-2020, bà H hẹn gặp Hương yêu cầu viết giấy cam kết, song bị cáo không thực hiện như lời hứa, không hoàn trả lại tiền. Do đó, bà H tố giác hành vi lừa đảo của Hương đến cơ quan công an.