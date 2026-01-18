Chuẩn bị xét xử cựu Chủ tịch Tổng công ty xi măng Việt Nam Lê Văn Chung 18/01/2026 09:08

(PLO)- Theo cáo buộc, cựu Chủ tịch Tổng công ty xi măng Lê Văn Chung và các bị cáo khác đã có sai phạm dẫn đến công trình dở dang, không thể tiếp tục triển khai.

Ngày 26-1 tới đây, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch HĐTV Tổng công ty xi măng Việt Nam VICEM) cùng 13 bị cáo khác về các tội: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy. Đại diện VKSND TP Hà Nội tham gia phiên tòa có các kiểm sát viên Vũ Tất Ba, Đào Lê Văn, Nguyễn Đức Long, Đoàn Trần Thị Trân và Đặng Quốc Việt.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 7 ngày, kể cả thứ bảy.

Bị cáo Lê Văn Chung. Ảnh: TL

Trong vụ án, các bị cáo Lê Văn Chung, Tạ Quang Bửu (cựu thành viên HĐTV, kiêm Phó Tổng giám đốc VICEM) và Nguyễn Bích Thủy (cựu thành viên HĐTV VICEM) bị đưa ra xét xử về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng Giám đốc VICEM) bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, VICEM là doanh nghiệp Nhà nước, mọi hoạt động đầu tư phải tuân thủ pháp luật nhằm bảo toàn vốn. Tuy nhiên, trong quá trình đầu tư dự án "Trung tâm Điều hành và giao dịch VICEM" tại Khu đô thị mới Cầu Giấy (Hà Nội), các bị can Lê Văn Chung, Nguyễn Ngọc Anh cùng đồng phạm đã cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính toán hiệu quả kinh tế; không thực hiện nghiêm Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ; lập dự án không đúng thực tế, dẫn đến công trình dở dang, không thể tiếp tục triển khai.

Dự án khởi công ngày 6-5-2011, đến ngày 9-8-2015 hoàn thành phần thô, cất nóc rồi dừng thi công. Tổng chi phí đã đầu tư 1.245 tỉ đồng nhưng đến nay chưa thể khai thác, sử dụng, gây thất thoát, lãng phí hơn 381 tỉ đồng.

Ngoài ra, khi thực hiện gói thầu số 19 "Thi công tường vây và cọc khoan nhồi", các bị can Nguyễn Ngọc Anh và Dư Ngọc Long thông đồng với Đỗ Đình Thu, thỏa thuận trích lại 5% giá trị thanh toán gói thầu. Từ đó, các bị can chỉ đạo cung cấp hồ sơ mời thầu cho Công ty ECON để lập khống hồ sơ dự thầu, đảm bảo trúng thầu.

Quá trình thực hiện gói thầu, sau mỗi lần thanh toán, bị can Đỗ Đình Thu đã chuyển lại tiền cho Dư Ngọc Long, tổng số tiền là hơn 3,2 tỉ đồng. Hành vi này gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 15,6 tỉ đồng.

Trong đó, bị can Lê Văn Chung giữ vai trò cao nhất, chịu trách nhiệm chính trong việc quyết định chủ trương xây dựng trụ sở kết hợp văn phòng cho thuê không hiệu quả; ký phê duyệt tổng mức đầu tư vượt mức được chứng nhận, khiến dự án đầu tư hơn 1.200 tỉ đồng đến nay không khai thác, sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí.

Quá trình điều tra, ông Chung thành khẩn khai báo, tự nguyện nộp 600 triệu đồng và 2 sổ tiết kiệm trị giá 1 tỉ đồng.