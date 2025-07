Công an khám xét trang trại hàng chục ha của trùm giang hồ xứ Thanh 'Vi ngộ' 02/07/2025 17:25

Ngày 2-7, Cơ quan CSĐT và Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh tiến hành đấu tranh làm rõ hành vi của nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức do Nguyễn Văn Vi (tức "Vi ngộ" - 44 tuổi, ngụ ở 130 Đào Duy Từ, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa) cầm đầu.

Trang trại của trùm giang hồ xứ Thanh "Vi ngộ" trước khi bị xộ khám. Clip mạng xã hội Facebook.

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Vi và những người liên quan để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đồng thời, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật của Nguyễn Văn Vi và các đối tượng liên quan đến Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình điều tra, cơ quan công an cũng khám xét khẩn cấp nơi ở và các công ty mà Vi đứng tên hoặc góp cổ phần tại các phường Lam Sơn, Ba Đình, Đông Vệ, Rừng Thông, TP Thanh Hóa và thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành.

Trong nhiều địa điểm công an khám xét, có trang trại rộng hàng chục hecta của ông "Vi ngộ" tại xã Vân Du, Thanh Hóa (trước đây là thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành).

Cơ quan CSĐT -Công an tỉnh Thanh Hóa bắt tạm giam trùm giang hồ ở Thanh Hóa "Vi ngộ" để điều tra làm rõ vụ án.

Khu trang trại rộng hàng chục hecta của ông trùm giang hồ xứ Thanh "Vi ngộ" có địa chỉ tại xã Vân Du, Thanh Hóa (trước đây là thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành).

Cơ quan công an khám xét tại trang trại rộng hàng chục ha của trùm giang hồ "Vi ngộ" ở xã Vân Du

Trong quá trình khám xét lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, két sắt được đưa lên xe chuyên dụng mang đi.

Sau khi "Vi ngộ" bị khởi tố, bắt tạm giam hình thì hình ảnh trang trại của ông trùm giang hồ xứ Thanh Vi xuất hiện trên mạng xã hội được gọi tên là “ngựa phi mỏi gối”.

Nhìn từ trên cao, trang trại của "Vi ngộ” được xây dựng quy mô, bề thế với các hạng mục công trình như nhà sàn, hồ cá, hệ thống cây cảnh, chòi bát giác.

Khu trang trại của "Vi ngộ" còn có khu trồng cam, khu chăn nuôi tổng hợp như cừu, lạc đà, chó săn.

Hình ảnh trang trại của ông trùm giang hồ xứ Thanh giữa núi rừng xã Vân Du.

Khu trang trại này cũng là nơi thường có nhiều “dân anh chị” ở các tỉnh thành lui tới.

Không chỉ có trang trại hàng chục hecta, "Vi ngộ" còn xem như là người giàu có với đồng hồ, nhẫn đắt đỏ.