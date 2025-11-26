Đăng tin sai sự thật 'công an dừng cứu nạn', 1 admin bị phạt 7,5 triệu đồng 26/11/2025 09:24

(PLO)- Quản trị viên trang Facebook "Đội SOS 115 - Bình Định" bị phạt 7,5 triệu đồng do đăng tin sai sự thật về việc "công an dừng cứu nạn" trong đợt mưa lũ.

Ngày 26-11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với anh NQĐ (29 tuổi, ngụ phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.

Anh NĐQ bị phạt 7,5 triệu đồng do đăng tin sai sự thật. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 19-11, ông NQĐ sử dụng trang Facebook “Đội SOS 115 - Tỉnh Bình Định” có hơn 270 ngàn người theo dõi để đăng tải bài viết có chứa nội dung “có hiệu lệnh tạm dừng cứu nạn”, “lực lượng công an đã rút về”.

Trên trang này có đoạn viết: “Thật buồn khi đã có hiệu lệnh tạm dừng cứu nạn, cứu hộ ngay lúc này… tự dưng chảy nước mắt khi biết bao nhiêu cuộc gọi, nhiều tin nhắn đến cần cứu khẩn cấp”.

Nội dung đăng tải sai sự thật trên trang Đội SOS 115 - Bình Định.

Trong khi đó, Công an tỉnh Gia Lai thành lập 11 Trung đội xung kích với 534 cán bộ, chiến sĩ xuống các địa bàn ngập lụt, phối hợp với chính quyền các xã, phường để cứu hộ, cứu nạn, giúp dân di dời, kê cao tài sản, tránh ngập lụt gây hư hại.

Tại cơ quan công an, ông NQĐ thừa nhận thông tin đăng tải là sai sự thật. Nội dung trên gây hoang mang dư luận xã hội, bức xúc trong nhân dân, gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của lực lượng Công an nhân dân.

Sau sự việc xảy ra, NQĐ đã gỡ bài viết, đính chính xin lỗi và cam kết không tái phạm.

Thời gian qua, Đội SOS 115 - Bình Định đã tích cực tham gia cùng lực lượng chức năng, hỗ trợ ứng cứu người dân trong mưa lũ

Liên quan sự việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Gia Lai đề nghị và khuyến cáo người dùng mạng xã hội cần nâng cao ý thức cảnh giác, kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội.