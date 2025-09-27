Một phụ nữ bị xử phạt vì tri hô 'bắt cóc trẻ em' sai sự thật 27/09/2025 15:26

(PLO)- Do có mâu thuẫn trước đó với cháu gái, nên khi thấy tài xế đến đón cháu đi thăm chồng ở Phú Quốc, bà M đã hô hoán "bắt cóc trẻ em", đồng thời, kêu gọi người dân chặn xe, hành hung tài xế.

Ngày 27-9, Công an xã Châu Thành (tỉnh An Giang), cho biết đơn vị đã lập hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính bà NTM (51 tuổi) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, chiều tối 26-9, Công an xã Châu Thành nhận tin báo tại ấp Hòa Thạnh có vụ “bắt cóc trẻ em”. Ngay lập tức, lực lượng Công an xã nhanh chóng có mặt, mời các bên liên quan về trụ sở làm việc.

Mâu thuẫn với cháu, bà M bất ngờ hô hoán "Bắt cóc trẻ em" khi tài xế đến chở cháu đi thăm chồng. Ảnh minh họa: AI

Kết quả xác minh cho thấy, giữa bà M và cháu TTBQ (18 tuổi) phát sinh mâu thuẫn. Bực tức, Q gọi thuê xe dự tính cùng nhóm bạn đi Hà Tiên, rồi qua Phú Quốc thăm chồng.

Khi ô tô do anh TNB (22 tuổi) điều khiển đến chở Q cùng nhóm bạn, bà M bất ngờ hô hoán “bắt cóc trẻ em”; đồng thời, kêu gọi người dân chặn xe. Trong lúc hỗn loạn, bà M dùng đá ném vào xe ô tô làm xe bị hư hỏng nhẹ, sau đó lao vào đánh tài xế gây thương tích vùng cổ, mặt.

Qua làm việc, Công an xã Châu Thành xác định vụ việc không phải bắt cóc, mà chỉ là mâu thuẫn gia đình. Với hành vi hô hoán sai sự thật, kích động tụ tập đông người và có hành vi bạo lực, bà M bị xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Riêng đối với các tình tiết liên quan đến thương tích và thiệt hại tài sản, Công an sẽ tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định.