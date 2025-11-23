Lũ lịch sử đi qua, mặt đê 'vỡ vụn như bánh tráng' 23/11/2025 11:04

Cơn lũ lịch sử đi qua, tại thôn Vân Hội 1, xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) lộ ra cảnh tan hoang do nước lũ càn quét - bờ đê Vân Hội 1, sông Hà Thanh bị phá vỡ đoạn dài 90 mét, mặt bê tông "vỡ vụn như bánh tráng", cây cối ngã rạp.

Đê Vân Hội 1 vỡ đoạn dài 90 mét. Ảnh: LK

Trao đổi với PLO, bà Lê Thị Vinh Hương, Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước, cho biết: "May mắn là vị trí vỡ, sụp đê cách xa khu dân cư, có nhiều cây cối cản lại và nước cũng chảy thẳng ra phía sông nên không gây thiệt hại về người. Có một gia đình bốn người bị ngập, chúng tôi kịp thời dùng dây thừng giải cứu an toàn".

Theo bà Hương, trước khi vụ vỡ đê sáng 19-11 xảy ra, lực lượng công an, quân đội huy động phương tiện chở cát để che chắn đê, nhưng do nước quá mạnh không thể ngăn nổi.

Clip đê Vân Hội 1 bị vỡ tan hoang.

Theo UBND xã Tuy Phước, trên địa bàn bị vỡ hai tuyến đê: Vị trí một tại thôn Luật Lễ đoạn vỡ dài 30 mét/tổng chiều dài đê khoảng 2.100 mét, gây cô lập hoàn toàn 660 hộ, với 2.500 người; vị trí hai tại thôn Vân Hội 1, đoạn vỡ dài khoảng 90 mét/tổng chiều dài đê khoảng 2.000 mét.

Đê Vân Hội 1 bị vỡ, nước từ sông Hà Thanh tràn vào khu dân cư khiến nhiều hộ dân sơ tán khẩn cấp, nhiều thiết bị điện tử, xe máy, ô tô bị hư hỏng nặng.

Đoạn đê Vân Hội 1 "vỡ vụn như bánh tráng".

Đoạn đê tan hoang sau lũ.

Mặc dù bờ đê được chính quyền địa phương và lực lượng chức năng dùng bao cát che chắn nhưng nước lũ quá mạnh, gây vỡ đê.

Nước lũ tràn qua mặt đê Vân Hội, tạo thành những đoạn hở hàm ếch gây vỡ, sụp bờ đê.

Nhiều cây trồng sát vị trí vỡ đê bị lùa ngã.

Vườn dừa bị nước cuốn ngả nghiêng.

Bụi tre già bị nước lũ quét ngã.

Một nhà tạm của người dân cách bờ đê khoảng 50 mét bị hư hại nghiêm trọng.

Ông Trần Duy Cường (xóm 3, thôn Vân Hội 1, xã Tuy Phước), nói: Nhà bị ngập đến hơn 1,5 mét, tủ lạnh và một số thiết bị điện bị ngập hư hỏng hết. Lúc biết vỡ đê, cả nhà lo chạy thoát thân, may mắn là chiếc ô tô cũng được đưa đi lánh nạn kịp.