Lũ lịch sử đi qua, mặt đê 'vỡ vụn như bánh tráng'

(PLO)- Đê Vân Hội 1, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai bị lũ cuốn phăng đoạn dài 90 mét, những mảng bê tông "vỡ vụn như bánh tráng".
Cơn lũ lịch sử đi qua, tại thôn Vân Hội 1, xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) lộ ra cảnh tan hoang do nước lũ càn quét - bờ đê Vân Hội 1, sông Hà Thanh bị phá vỡ đoạn dài 90 mét, mặt bê tông "vỡ vụn như bánh tráng", cây cối ngã rạp.
Trao đổi với PLO, bà Lê Thị Vinh Hương, Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước, cho biết: "May mắn là vị trí vỡ, sụp đê cách xa khu dân cư, có nhiều cây cối cản lại và nước cũng chảy thẳng ra phía sông nên không gây thiệt hại về người. Có một gia đình bốn người bị ngập, chúng tôi kịp thời dùng dây thừng giải cứu an toàn".
Theo bà Hương, trước khi vụ vỡ đê sáng 19-11 xảy ra, lực lượng công an, quân đội huy động phương tiện chở cát để che chắn đê, nhưng do nước quá mạnh không thể ngăn nổi.
Theo UBND xã Tuy Phước, trên địa bàn bị vỡ hai tuyến đê: Vị trí một tại thôn Luật Lễ đoạn vỡ dài 30 mét/tổng chiều dài đê khoảng 2.100 mét, gây cô lập hoàn toàn 660 hộ, với 2.500 người; vị trí hai tại thôn Vân Hội 1, đoạn vỡ dài khoảng 90 mét/tổng chiều dài đê khoảng 2.000 mét.