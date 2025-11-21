Thời sự

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra hiện trạng đê Luật Lễ bị vỡ

(PLO)- Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu tỉnh Gia Lai nhanh chóng sửa chữa đê Luật Lễ bị vỡ và rà soát toàn tuyến, không để xảy ra sự cố tương tự.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 21-11, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã đi kiểm tra thực tế tình trạng vỡ đê Luật Lễ (đoạn sông Hà Thanh qua thôn Luật Lễ, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai).

Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu tỉnh Gia Lai nhanh chóng xây dựng phương án sửa chữa đê Luật Lễ bị vỡ, rà soát không để xảy ra sự cố tương tự.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã đi kiểm tra thực tế tình trạng vỡ đê Luật Lễ tại xã Tuy Phước. Ảnh: HP.

Trước đó, đêm 18-11, nước lũ dâng cao bất ngờ đã làm vỡ đoạn đê Luật Lễ- một nhánh sông nhỏ của sông Hà Thanh chảy qua thôn Luật Lễ, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai.

Sự cố vỡ đê khiến hàng trăm hộ dân xã Tuy Phước ngập trong nước lũ, nhiều tài sản hư hỏng và nhiều gia súc, gia cầm bị nước cuốn trôi. Rất may không có thiệt hại về người.

Vo-de-song-Ha-Thanh-tho-Luat-Le-xa-Tuy-Phuoc-Gia-lai-2.jpg
Đê Luật Lễ ở Gia Lai bị vỡ toang.
Vo-de-song-Ha-Thanh-tho-Luat-Le-xa-Tuy-Phuoc-Gia-lai-8.jpg

Sau kiểm tra thực tế, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Gia Lai nhanh chóng xây dựng phương án sửa chữa lại đoạn đê bị vỡ và rà soát toàn tuyến đê Luật Lễ, không để xảy ra sự cố tương tự. Đồng thời, sớm hỗ trợ cho người dân ổn định cuộc sống.

Pho-Thu-tuong--kiem-tra-vo-de-Luat-Le-Gia-lai-2.jpg
Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Gia Lai nhanh chóng xây dựng phương án sửa chữa lại đoạn đê bị vỡ và rà soát toàn tuyến đê Luật Lễ.
Pho-Thu-tuong--kiem-tra-vo-de-Luat-Le-Gia-lai-1.jpg
Phó Thủ tướng Lê Thành Long tặng quà cho người dân thôn Luật Lễ.

Liên quan đến vỡ đê Luật Lễ, PLO đã có bài viết “Vỡ đê sông ở Gia Lai: Người dân bàng hoàng đi tìm bò, gà bị nước cuốn” phản ảnh thiệt hại to lớn và đời sống của người dân bị ảnh hưởng gặp nhiều khó khăn.

Trong ngày, Phó Thủ tướng đã đến thăm, tặng quà Làng trẻ em SOS Quy Nhơn do bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ, làm ngập toàn bộ các phòng học, hư hại nhiều cơ sở vật chất nơi đây.

LÊ KIẾN
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#Phó Thủ Tướng #Lê Thành Long #Vỡ Đê #Luật Lễ #Tuy Phước #Gia Lai

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm