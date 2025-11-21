Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra hiện trạng đê Luật Lễ bị vỡ 21/11/2025 18:15

(PLO)- Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu tỉnh Gia Lai nhanh chóng sửa chữa đê Luật Lễ bị vỡ và rà soát toàn tuyến, không để xảy ra sự cố tương tự.

Chiều ngày 21-11, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã đi kiểm tra thực tế tình trạng vỡ đê Luật Lễ (đoạn sông Hà Thanh qua thôn Luật Lễ, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai).

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã đi kiểm tra thực tế tình trạng vỡ đê Luật Lễ tại xã Tuy Phước. Ảnh: HP.

Trước đó, đêm 18-11, nước lũ dâng cao bất ngờ đã làm vỡ đoạn đê Luật Lễ- một nhánh sông nhỏ của sông Hà Thanh chảy qua thôn Luật Lễ, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai.

Sự cố vỡ đê khiến hàng trăm hộ dân xã Tuy Phước ngập trong nước lũ, nhiều tài sản hư hỏng và nhiều gia súc, gia cầm bị nước cuốn trôi. Rất may không có thiệt hại về người.

Đê Luật Lễ ở Gia Lai bị vỡ toang.

Sau kiểm tra thực tế, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Gia Lai nhanh chóng xây dựng phương án sửa chữa lại đoạn đê bị vỡ và rà soát toàn tuyến đê Luật Lễ, không để xảy ra sự cố tương tự. Đồng thời, sớm hỗ trợ cho người dân ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Gia Lai nhanh chóng xây dựng phương án sửa chữa lại đoạn đê bị vỡ và rà soát toàn tuyến đê Luật Lễ.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tặng quà cho người dân thôn Luật Lễ.

Liên quan đến vỡ đê Luật Lễ, PLO đã có bài viết “Vỡ đê sông ở Gia Lai: Người dân bàng hoàng đi tìm bò, gà bị nước cuốn” phản ảnh thiệt hại to lớn và đời sống của người dân bị ảnh hưởng gặp nhiều khó khăn.

Trong ngày, Phó Thủ tướng đã đến thăm, tặng quà Làng trẻ em SOS Quy Nhơn do bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ, làm ngập toàn bộ các phòng học, hư hại nhiều cơ sở vật chất nơi đây.