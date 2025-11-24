Ngành đường sắt thiệt hại lớn do mưa lũ ở Nam Trung bộ 24/11/2025 17:02

(PLO)- Chỉ tính riêng sự cố tê liệt đường sắt Bắc – Nam đã khiến ngành mất 27 tỉ đồng trong 8 ngày, chưa kể chi phí khắc phục các điểm hư hỏng do mưa lũ.

Chiều 24-11, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết hiện còn 15 điểm thuộc đoạn giữa hai ga Đông Tác – Phú Hiệp và Phú Hiệp – Hảo Sơn bị trôi nền đường do ảnh hưởng từ việc xả lũ thủy điện Sông Ba Hạ chưa được khắc phục.

Đáng chú ý, có đoạn dài 2 km (Km1105–Km1107) bị trôi hoàn toàn nền đường; cùng với đó là 4 km (Km1211–Km1215) bị trôi nền và lệch tim tới 4 mét, gây khó khăn đặc biệt lớn cho công tác xử lý.

Nhiều đoạn đường ray bị lũ cuốn trôi nền. Ảnh: CTV

Điều kiện thi công được đánh giá hết sức khó khăn vì đường sắt là lối tiếp cận duy nhất. Nếu thời tiết thuận lợi, dự kiến đêm 25 hoặc 26-11 có thể trả đường với tốc độ tạm thời 5 km/h, bước đầu khôi phục năng lực thông qua.

Trước tình hình trên, ngành đường sắt thông báo nhiều đoàn tàu phải dừng hoặc rút ngắn hành trình.

Cụ thể, ngày 25-11 sẽ ngừng chạy tàu SE8 và SE5 trên tuyến Bắc – Nam; đồng thời bỏ chạy tàu khu đoạn SE21/SE22 đoạn Đà Nẵng – Sài Gòn và tàu SNT2/SNT1 đoạn ga Sài Gòn – Nha Trang. Riêng tàu SE3 xuất phát ga Hà Nội ngày 25-11 chỉ chạy đến ga Đà Nẵng là ga cuối cùng.

Nhiều chuyến tàu phải chuyển tải hành khách. Ảnh: CTV

Ngày 26-11, sẽ ngừng chạy tàu SE4, SE5, SE8 trên tuyến Bắc – Nam; dừng chạy tàu khu đoạn Đà Nẵng – Sài Gòn; tàu SNT1 và tàu SE48 xuất phát tại ga Nha Trang cũng tạm dừng chạy.

Ngày 27-11, tiếp tục dừng tàu SE4 xuất phát tại ga Sài Gòn và dừng chạy tàu SE21/SE22 xuất phát tại ga Đà Nẵng/Sài Gòn.

Theo ước tính của ngành đường sắt, từ ngày 17 đến 25-11, đã có hơn 25.200 vé tàu được trả lại, tổng số tiền hoàn hơn 17 tỉ đồng. Còn vận tải hàng hoá thiệt hại gần 10 tỉ đồng.

Ngành đường sắt cho biết đang huy động tối đa lực lượng nhằm sớm khắc phục các điểm hư hỏng, từng bước thông tuyến trở lại để phục vụ hành khách và hoạt động vận tải hàng hóa.