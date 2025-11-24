Dự kiến mai đường sắt Bắc - Nam và nhiều đoạn đường bộ thông tuyến 24/11/2025 10:21

(PLO)- Dự kiến ngày mai, đường sắt Bắc - Nam và nhiều tuyến đường bộ sẽ thông tuyến, riêng đường lên Đà Lạt ngày 30-11 sẽ thông đường.

Bộ Xây dựng cho biết đến sáng 24-11, các tuyến quốc lộ do Trung ương quản lý đã thông xe. Tuy nhiên, vẫn còn 15 vị trí tắc đường trên các tuyến quốc lộ do các địa phương quản lý.

Cụ thể, Quốc lộ 27C đoạn qua tỉnh Khánh Hoà và Lâm Đồng còn 15 vị trí tắc đường. Đặc biệt, tại Km44+410, có sáu tảng đá nặng hàng trăm tấn, không thể di dời bằng máy xúc hoặc cẩu.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh hỗ trợ nổ mìn phá đá để sớm giải phóng chướng ngại, dự kiến đến 18 giờ ngày mai (25-11) sẽ thông xe một làn.

Hiện tuyến Quốc lộ 1 đã được khắc phục và thông xe.

Hiện phương tiện lưu thông từ Nha Trang đi Đà Lạt được hướng dẫn theo hai lộ trình.

Hướng thứ nhất: Từ Nha Trang đi theo quốc lộ 1 đến Km1556+00, rẽ phải vào quốc lộ 27 đến Km174+00 rồi vào cao tốc Liên Khương - Prenn đến Đà Lạt.

Hướng thứ hai: Từ Nha Trang đi theo quốc lộ 1 đến quốc lộ 26, sau đó rẽ vào quốc lộ 27 để tới Đà Lạt.

Trên Quốc lộ 20 vẫn còn ba vị trí tắc đường tại khu vực đèo Mimosa và đèo D’ran. Trong đó, đoạn đèo D’ran dự kiến ngày mai thông xe và ngày 30-11 thông xe đoạn đèo Mimosa.

Dự kiến ngày mai khắc phục cơ bản các tuyến giao thông đường bộ và đường sắt.

Về đường sắt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết mưa lũ làm tổng cộng 61 điểm bị sạt lở, trôi nền đường; đến nay đã xử lý được 46 điểm và trả tốc độ khai thác. Còn lại 15 điểm đang khắc phục, thuộc đoạn nối giữa hai ga Đông Tác - Phú Hiệp và Phú Hiệp - Hảo Sơn, bị ảnh hưởng do xả nước thủy điện sông Ba Hạ.

Nhiều đoạn nền đường sắt bị trôi khiến việc khôi phục chạy tàu Bắc - Nam diễn ra khó khăn.

﻿ Ảnh: CTV

Có đoạn dài 2 km từ Km1205 đến Km1207 bị trôi nền đường; đoạn 4 km từ Km1211 đến Km1215 bị trôi nền đường và lệch tim 4 m. Điều kiện thi công khó khăn vì lối tiếp cận duy nhất là đường sắt.

Công tác khắc phục đang được ngành đẩy nhanh, dự kiến tối ngày 25-11 sẽ trả đường toàn tuyến với tốc độ 5 km/giờ.