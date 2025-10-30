Nhà kinh doanh bánh kẹo 'méo mặt' vì giá dừa biến động bất thường 30/10/2025 06:25

(PLO)- Giá dừa nguyên liệu tăng, biến động bất thường khiến cho ngành dừa tăng trưởng thiếu ổn định, từ đó giảm sức hút cho các doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam.

Theo ghi nhận thị trường, mặc cho giá dừa tươi (dừa uống nước) xuống thấp, giá dừa nguyên liệu vẫn duy trì ở mức cao. Các doanh nghiệp đang nỗ lực đưa giá dừa nguyên liệu về mức bình ổn để đảm bảo hoạt động sản xuất không bị đội vốn.

Giá dừa nguyên liệu tăng cao

Trao đổi với PLO, bà Phạm Minh Thanh, chủ hộ kinh doanh lĩnh vực bánh kẹo tại phường Bình Dương, TP.HCM cho biết giá dừa nguyên liệu đang ở mức 180.000 - 190.000 đồng/chục 12 trái.

"Dù giá này đã giảm so với đợt tăng nóng vào tháng 9 (200.000 - 240.000 đồng/chục) nhưng lại cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này gây áp lực cho đơn vị sản xuất bánh kẹo phục vụ Tết như chúng tôi" - bà Thanh nói.

Đại diện một doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm chế biến từ dừa tại Đồng Tháp cũng thừa nhận, dù mua sản lượng lớn nhưng giá bán một quả dừa gọt trọc từ 15.000 - 16.000 đồng/kg, và mua tại vườn nông dân là từ 160.000 - 180.000 đồng/chục 12 trái.

"Từ đầu năm tới nay, giá dừa nguyên liệu luôn duy trì mức cao, có khi vượt 200.000 đồng/chục - mức giá chưa từng xảy ra trong năm 2024. Có thời điểm, giá dừa lên cao, thương lái thu mua để xuất tiểu ngạch nhiều dẫn tới thiếu nguồn cung, doanh nghiệp chế biến như chúng tôi bị thiếu nguồn cung và buộc phải giảm sản lượng sản xuất"- vị này chia sẻ.

Với góc nhìn Hiệp hội, ông Cao Bá Đăng Khoa, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Dừa Việt Nam, cho biết từ năm 2022 đến giữa 2025, giá dừa nguyên liệu tại vườn tăng chóng mặt.

Cụ thể, trung bình giá dừa khô ở miền Nam tăng từ 3.000 đồng/trái (năm 2022) lên 19.000 đồng/trái (giữa năm 2025) và giảm còn 16.000 đồng/trái vào giai đoạn này.

Vị này cho rằng, có ba nguyên nhân chính thúc đẩy giá dừa nguyên liệu biến động gồm yếu tố khí hậu - dịch bệnh; sức hút từ thị trường quốc tế và việc xuất khẩu tiểu ngạch ồ ạt. "Việc biến động giá thất thường rõ ràng không tốt cho sự phát triển chung của ngành"- ông Khoa nói.

Dừa đang được vận chuyển về kho. Ảnh: THU HÀ

Giá cao gây gánh nặng cho doanh nghiệp chế biến sâu

Theo ông Khoa, mặc dù giá dừa nguyên liệu cao sẽ giúp nông dân tăng thu nhập, nhưng lại tạo gánh nặng lớn cho các doanh nghiệp chế biến sâu - vốn là trụ cột tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

"Giá nguyên liệu tăng sẽ đẩy giá thành phẩm lên cao nhưng doanh nghiệp lại không thể hoặc rất khó để tăng giá bán khi ra thị trường quốc tế. Về lâu dài, họ không trụ được và sẽ dịch chuyển sang nước khác như Indonesia, Philippines để đặt nhà máy, khi đó nông dân trồng dừa ở nước ta sẽ bị ảnh hưởng về đầu ra sản phẩm.

Thực tế đã có doanh nghiệp rút khỏi ĐBSCL để qua thị trường khác mở nhà máy"- ông Khoa nói.

Vì thế, ông Khoa cho biết, hiện nay các doanh nghiệp chế biến sâu tại khu vực ĐBSCL đang nỗ lực đưa giá dừa nguyên liệu về mức bình ổn, đảm bảo lợi ích cho cả người trồng lẫn người thu mua.

Ông Khoa cũng lo ngại, nếu giá dừa nguyên liệu tăng cao, sẽ dẫn tới việc ồ ạt trồng dừa. Nếu mất kiểm soát sẽ khiến việc tăng trưởng diện tích trở nên này kém bền vững, rất có thể sẽ lặp lại câu chuyện của thanh long.

Vì thế, Hiệp hội Dừa Việt Nam đề xuất cần tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và chính quyền trong việc quy hoạch vùng trồng bền vững, phân loại dừa trong khu vực trồng. Cạnh đó nâng cao chất lượng và kỹ năng chăm sóc dừa...

"Chỉ khi chuỗi cung ứng được ổn định thì mới thu hút được doanh nghiệp đầu tư vào ngành và tạo sự ổn định cho nông dân bám nghề"- ông Khoa nói.