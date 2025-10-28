Diễn biến mới nhất về việc hàng ngàn container sầu riêng bị ùn ứ 28/10/2025 15:31

(PLO)- Lượng sầu riêng tồn đọng do thiếu giấy xét nghiệm cơ bản được giải quyết nhưng các đơn hàng mới vẫn đang chờ.

Liên quan đến vụ gần 2.000 container sầu riêng bị ách tắc do các phòng kiểm nghiệm xuất khẩu tạm dừng hoạt động, ngày 28-10, ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, đã có thông tin về tình hình hiện tại.

Nói với PLO, ông Trung cho biết sau khi có chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì tình hình cơ bản đã khá hơn. Các container sầu riêng xuất khẩu bị kẹt trên đường hoặc chưa xét nghiệm đã được xử lý nhanh chóng để thông quan.

“Tuy nhiên, với các đơn hàng mới thì chưa thể xét nghiệm, doanh nghiệp cho biết vẫn chờ và nghe ngóng thêm thông tin từ trung tâm kiểm nghiệm về thời gian nhận đơn mới”- ông Trung nói.

Cũng theo vị này, việc ùn ứ cục bộ nêu trên đã khiến cho doanh nghiệp thiệt hại khá nhiều. Nêu ví dụ, một container sầu riêng hàng xuất khẩu nếu chờ quá lâu, quả bị nứt vỏ thì doanh nghiệp không thể xuất khẩu được và buộc phải bán trong nước. Tuy nhiên giá bán thu về chỉ được tầm 400 triệu/container trong khi giá vốn là 2 tỉ đồng.

Ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk đề xuất ngành sầu riêng cần được quản lý theo chuỗi. Ảnh minh họa: THU HÀ

Vị chủ tịch hiệp hội bày tỏ mong mỏi để tránh tái diễn tình trạng này, ngành sầu riêng phải chuyển sang quản trị theo chuỗi, gắn trách nhiệm giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và đơn vị kiểm nghiệm.

"Tôi cho rằng chỉ khi các bên có sự liên kết chặt chẽ thì việc kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm mới được đảm bảo, từ đó ngành cũng phát triển ổn định và có uy tín"- ông Trung nói.