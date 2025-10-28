'Chìa khóa vàng' để thúc đẩy chuyển đổi kép tại TP.HCM 28/10/2025 14:05

(PLO)- Theo khối doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo phải là công nghệ chính để thúc đẩy chuyển đổi kép tại TP.HCM, trong đó mô hình hợp tác công - tư sẽ là chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu này.

Sáng 28-10, tại TP.HCM đã diễn ra Hội nghị quốc tế thường niên Khu công nghệ cao TP lần thứ 7 năm 2025. Hội nghị có chủ đề "Các công nghệ chiến lược thúc đẩy phát triển công nghiệp bền vững".

​Hội nghị do Ban quản lý Khu Công nghệ cao (SHTP) cùng Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, Trung tâm Cách mạng công nghiệp 4.0, Trường Đại học HUTECH và Tập đoàn CMC tổ chức.

​Thúc đẩy chuyển đổi kép tại TP.HCM

​Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ cho biết, trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đã trở thành hai trụ cột song hành. Hai trụ cột này định hình năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia, mỗi thành phố.

​Là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, TP.HCM cũng tiên phong triển khai những định hướng này. Trong đó, Khu Công nghệ cao giữ vai trò là động lực then chốt, nơi hội tụ công nghệ, trí tuệ và sáng tạo.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THU HÀ

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ kỳ vọng, hội nghị là cơ hội để cùng nhau chia sẻ chính sách, kinh nghiệm, mô hình thành công về chuyển đổi kép (số hóa và xanh hóa).

​"Chúng ta sẽ cùng thảo luận về việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ sinh học và các giải pháp xanh để thúc đẩy phát triển công nghiệp bền vững. Chúng ta cũng thảo luận về xây dựng hạ tầng năng lượng tái tạo, quản lý chất thải hiệu quả và hướng tới nền kinh tế tuần hoàn.

​Đây cũng là lời khẳng định mạnh mẽ cho cam kết của TP.HCM trong việc thúc đẩy hợp tác công - tư - quốc tế, huy động nguồn lực công nghệ, tài chính và tri thức để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững" - ông Nguyễn Văn Thọ nói.

​Lãnh đạo TP.HCM cũng đề nghị SHTP tiếp tục lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các ý kiến tâm huyết, sáng kiến và kiến nghị của chuyên gia, nhà khoa học tại hội nghị.

​Trên cơ sở đó, SHTP chủ động tham mưu UBND TP.HCM triển khai hiệu quả Đề án “Chuyển đổi kép: Chuyển đổi số, Chuyển đổi xanh, Khu Công nghệ cao hướng đến mô hình Netzero đầu tiên trên cả nước”.

​GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng Ban quản lý SHTP, tiếp thu chỉ đạo từ lãnh đạo TP. Ông bày tỏ, sau 20 năm phát triển, Khu công nghệ cao đã trở thành điểm hội tụ của hàng trăm doanh nghiệp công nghệ cao, với giá trị sản xuất hàng chục tỉ USD. Nơi đây cũng là trung tâm thu hút đầu tư chiến lược trong lĩnh vực bán dẫn, AI, robot, năng lượng sạch.

GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng Ban quản lý SHTP phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THU HÀ

Đặc biệt, Khu Công nghệ cao đang là mô hình tiêu biểu cho chuyển đổi kép. Đó là ứng dụng công nghệ số để tối ưu hóa quy trình sản xuất, đồng thời thúc đẩy phát triển xanh thông qua năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn và công nghệ sinh học.

​Dù vậy, theo ông Nguyễn Kỳ Phùng, con đường phía trước còn không ít thách thức. Đó là làm thế nào để cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường? Làm thế nào để huy động nguồn lực công - tư - quốc tế cho các dự án xanh? Hay các vấn đề về ứng dụng thực tiễn các công nghệ chiến lược như AI, blockchain, vật liệu sinh học góp phần vào mục tiêu Net Zero.

​Ông Phùng mong rằng, thông qua hội thảo, Ban quản lý sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp để giải quyết các khó khăn này.

​Trí tuệ nhân tạo nên là động lực chính

​Về phía doanh nghiệp, ông Đặng Tùng Sơn, Giám đốc chiến lược tại Tập đoàn CMC, cho rằng muốn thúc đẩy kinh tế số gắn với chuyển đổi kép tại TP.HCM thì AI phải trở thành động lực chính.

​Trong đó, ông cho rằng mô hình hợp tác công - tư sẽ là “chìa khóa vàng” để hiện thực hóa mục tiêu này. Khi khu vực nhà nước và doanh nghiệp tư nhân cùng bắt tay, TP.HCM sẽ tăng tốc đầu tư hạ tầng, dữ liệu lớn, từ đó thu hút vốn FDI.

​Theo nghiên cứu được ông Sơn dẫn ra, các giải pháp số có thể làm giảm 20% lượng khí thải toàn cầu thông qua việc tối ưu hóa tài nguyên và hệ thống vận hành. Từ đó, thúc đẩy TP.HCM nói chung, SHTP và doanh nghiệp nói riêng tiến tới gần hơn với mục tiêu không phát thải nhưng vẫn tăng trưởng kinh tế.

​Cũng theo ông Sơn, sau sáp nhập, TP.HCM mới được kỳ vọng là cực tăng trưởng mới về kinh tế số, nhất là khi tận dụng các chính sách của Nghị quyết 57.

​TP.HCM cũng đã đề ra nhiều chiến lược phát triển, trong đó ưu tiên các công nghệ thế mạnh như AI, điện toán đám mây, chip bán dẫn, blockchain. Bên cạnh đó, TP cũng sẽ phát triển khu công nghệ cao, các khu thử nghiệm cho công nghệ mới theo cơ chế đặc thù và đẩy nhanh tiến độ xây dựng dữ liệu số. SHTP còn đặt mục tiêu xây dựng thành mô hình Khu công nghệ cao không phát thải đầu tiên trên cả nước tới năm 2045.

​Chính những chiến lược nhất quán này, TP.HCM đang thu hút được rất nhiều "đại bàng" công nghệ cao đến đầu tư mở văn phòng, trung tâm nghiên cứu và phát triển tại TP. Có thể kể đến những tập đoàn lớn như SAP (Đức), Marvell, Qualcomm, Intel, Jabil, hay Samsung (Hàn Quốc), Amazon. Điều này góp phần khẳng định vị thế của TP.HCM trên bản đồ công nghệ cao toàn cầu.