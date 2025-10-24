Khu công nghệ cao TP.HCM: 23 năm tiên phong trong phát triển khoa học và công nghệ 24/10/2025 14:20

(PLO)- Trải qua 23 năm hình thành và phát triển, Khu Công nghệ cao TP.HCM đã khẳng định vị thế là trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.

Sáng 24-10, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP) tổ chức Lễ kỷ niệm 23 năm thành lập Khu Công nghệ cao (CNC) TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi cùng lãnh đạo Ban Quản lý Khu CNC TP.HCM, các đối tác doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM thông tin diện mạo Khu CNC ngày nay có 163 nhà đầu tư với tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là 10,368 tỷ đô la Mỹ với 51 dự án và tổng vốn đầu tư trong nước là 54.810,8 tỷ đồng với 112 dự án.

Việc thu hút thành công các dự án công nghệ cao từ các tập đoàn lớn như Intel (Hoa Kỳ); Nidec (Nhật Bản); Samsung (Hàn Quốc)... và Khu CNC là thành viên các Hiệp hội khoa học công nghệ quốc tế có uy tín như ISPA, ASPA đã góp phần đưa TP. HCM nói riêng và Việt Nam nói chung có tên trên bản đồ CNC thế giới.

Ông Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng Ban Quản lý Khu CNC TP.HCM phát biểu tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Kỳ Phùng thông tin thêm, hiện có 112 dự án đang hoạt động tại Khu CNC đã góp phần giải quyết việc làm cho hơn 52.000 lao động; kim ngạch xuất khẩu tăng dần theo từng năm, trong những năm cao điểm chiếm tới 47% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn TP.HCM và đóng góp cho ngân sách nhà nước đạt 1,7 tỷ USD tăng nhanh trong những năm gần đây.

Hoạt động khoa học và công nghệ được định hình với các trụ cột chiến lược trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đó là: Trung tâm Nghiên cứu triển khai là nơi gắn kết giữa nghiên cứu – doanh nghiệp – sản xuất; Vườn ươm Doanh nghiệp CNC là cái nôi của những Startup công nghệ; Trung tâm Đào tạo Khu CNC là nơi cung cấp nguồn nhân lực và Trung tâm Công nghệ Sinh học là nơi tiên phong trong các lĩnh vực then chốt như công nghệ gen, dược phẩm sinh học và y học tái tạo...

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh “Khu Công nghệ cao﻿ TP.HCM cần tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, kết nối doanh nghiệp – viện trường, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế tri thức và khoa học công nghệ của Thành phố”.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM thay mặt lãnh đạo TP biểu dương nỗ lực của tập thể Ban Quản lý và các doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và phát triển. Đồng thời Chủ tịch UBND TP.HCM cùng chỉ đạo, định hướng đơn vị phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò tiên phong, đi đầu cho sự phát triển khoa học, công nghệ của TP.

"Những thành tựu, đóng góp của Khu CNC TP.HCM với sự phát triển của đất nước nói chung và TP.HCM nói riêng rất to lớn. Những con số không chỉ minh chứng cho sự phát triển mà còn là biểu tượng cho một TP.HCM sáng tạo, dám nghĩ, dám làm..." - ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Ông Trịnh Xuân Thắng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu triển khai - Khu CNC TP.HCM đón nhận các quyết định phê duyệt tổ chức khoa học và công nghệ đủ điều kiện tham gia Đề án CoE.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM (trái) cùng ông Cao Kỳ Phùng, Trưởng Ban Quản lý Khu CNC TP.HCM trao thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị giai đoạn 2025-2030.

Ông Lê Quốc Cường, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu CNC TP.HCM (trái) cùng ông Hồ Quốc Bằng, Phó Trưởng Ban đối ngoại và phát triển dự án Đại học Quốc gia TP.HCM trao thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị giai đoạn 2025-2030.

Ông Đỗ Thanh Sinh, Trưởng phòng Phòng thí nghiệm công nghệ nano, Trung tâm nghiên cứu triển khai Khu CNC TP.HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.