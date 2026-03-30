Ông Lê Văn Hẳn tái đắc cử Chủ tịch UBND Tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ mới

Sáng ngày 30-3, HĐND tỉnh Tây Ninh tổ chức kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 để kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự chủ chốt của chính quyền địa phương.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X khẳng định, Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XI là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy của HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, HĐND tỉnh sẽ tiến hành bầu các chức danh trong bộ máy chính quyền địa phương cấp tỉnh và bầu Hội thẩm nhân dân.
Kỳ họp HĐND tỉnh khóa XI đã tiến hành bầu để kiện toàn các chức danh theo quy định của pháp luật, gồm: bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bầu Trưởng các ban HĐND tỉnh. Theo đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng tái cử giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh và 3 phó Chủ tịch HĐND tỉnh gồm bà Nguyễn Đài Thy, bà Đặng Thị Ngọc Mai và ông Nguyễn Hồng Sơn. Tất cả các ông bà đều đạt tỷ lệ 100%.
Đồng thời, HĐND tỉnh đã bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. HĐND tỉnh bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân khu vực nhiệm kỳ 2026-2031.
Ông Lê Văn Hẳn tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh khóa mới nhiệm kỳ 2026-2031 với phiếu bầu 81/81 đạt tỷ lệ 100%. 5 phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm : ông Nguyễn Hồng Thanh, ông Nguyễn Minh Lâm, ông Đoàn Trung Kiên, ông Phạm Tấn Hòa và ông Huỳnh Văn Sơn.
Việc thực hiện bầu các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh và UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026-2031, đánh dấu việc hoàn tất kiện toàn tổ chức, bộ máy để triển khai thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới từ ngày 1-4-2026 theo đúng chỉ đạo của Trung ương.
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH TÂY NINH LÊ VĂN HẲN
- Tháng 8/1991 - 10/2008: Công tác tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
- Tháng 10/2008 - 3/2011: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Trà Vinh, Tỉnh ủy viên
- Tháng 4/2011 - 01/2014: Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh
- Tháng 02/2014 - 02/2015: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Càng Long, tỉnh Trà Vinh
- Tháng 3/2015 - 12/2015: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh
- Tháng 01/2016 - 6/2017: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh
- Tháng 7/2017 - 12/2018: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Trà Vinh
- Tháng 01/2019 - 10/2020: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh
- Tháng 10/2020 - 11/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh
- Tháng 11/2020 - 6/2025: Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh
- Ngày 30/6/2025: Được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2020-2025; Được Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ định giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long
- Ngày 03/10/2025: Được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2025-2030; giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày 18/11/2025: Được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 và được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026