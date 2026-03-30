Ông Lê Văn Hẳn tái đắc cử Chủ tịch UBND Tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ mới 30/03/2026 10:23

(PLO)- HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI đã hoàn tất công tác nhân sự nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó ông Lê Văn Hẳn tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh.

Sáng ngày 30-3, HĐND tỉnh Tây Ninh tổ chức kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 để kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự chủ chốt của chính quyền địa phương.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Tây Ninh. Ảnh: HUỲNH DU

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X khẳng định, Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XI là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy của HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, HĐND tỉnh sẽ tiến hành bầu các chức danh trong bộ máy chính quyền địa phương cấp tỉnh và bầu Hội thẩm nhân dân.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng tái cử chức Chủ tịch HĐND Tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ mới. Ảnh: HUỲNH DU

Kỳ họp HĐND tỉnh khóa XI đã tiến hành bầu để kiện toàn các chức danh theo quy định của pháp luật, gồm: bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bầu Trưởng các ban HĐND tỉnh. Theo đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng tái cử giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh và 3 phó Chủ tịch HĐND tỉnh gồm bà Nguyễn Đài Thy, bà Đặng Thị Ngọc Mai và ông Nguyễn Hồng Sơn. Tất cả các ông bà đều đạt tỷ lệ 100%.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các đại biểu HĐND tỉnh trúng cử nhiệm kỳ mới. Ảnh: HUỲNH DU

Đồng thời, HĐND tỉnh đã bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. HĐND tỉnh bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân khu vực nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Văn Hẳn tái giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa mới. Ảnh: HUỲNH DU

Ông Lê Văn Hẳn tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh khóa mới nhiệm kỳ 2026-2031 với phiếu bầu 81/81 đạt tỷ lệ 100%. 5 phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm : ông Nguyễn Hồng Thanh, ông Nguyễn Minh Lâm, ông Đoàn Trung Kiên, ông Phạm Tấn Hòa và ông Huỳnh Văn Sơn.

Việc thực hiện bầu các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh và UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026-2031, đánh dấu việc hoàn tất kiện toàn tổ chức, bộ máy để triển khai thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới từ ngày 1-4-2026 theo đúng chỉ đạo của Trung ương.