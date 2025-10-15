Nổ xe khủng bố kinh hoàng ở Ecuador 15/10/2025 09:40

(PLO)- Lãnh đạo tỉnh Guayas cam kết sẽ bắt, truy tố những ai đứng sau vụ nổ xe khủng bố kinh hoàng ở TP lớn nhất Ecuador là Guayaquil.

Tối 14-10 (giờ địa phương) xảy ra vụ nổ xe khủng bố kinh hoàng gần trung tâm thương mại Mall del Sol ở TP Guayaquil (tỉnh Guayas, Ecuador) khiến ít nhất một người thiệt mạng, theo hãng tin BNO News.

Một chiếc xe bán tải bốc cháy khi đỗ ở một ngã tư lớn gần Mall del Sol, thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người đi đường. Sau đó là một tiếng nổ lớn và ngọn lửa bùng lên dữ dội làm người dân xung quanh hoảng loạn.

Khoảnh khắc chiếc xe bán tải phát nổ gần trung tâm thương mại Mall del Sol (TP Guayaquil, Ecuador) tối 14-10. Nguồn: X

Lực lượng cứu hoả đã được triển khai đến hiện trường để điều trị cho những người bị thương và kiểm soát tình hình.

Cảnh sát cho biết vụ nổ khiến 1 tài xế xe taxi ở gần đó thiệt mạng và 2 người bị thương.

Các mảnh vỡ từ chiếc xe bán tải trên văng ra xa và làm hư hại nhiều xe cộ ở gần đó. Một số khu vực của trung tâm thương mại cũng bị hư hại. Cửa sổ một số toà nhà xung quanh vỡ.

Lực lượng chức năng kiểm soát tình hình sau vụ nổ xe khủng bố kinh hoàng gần trung tâm thương mại Mall del Sol (TP Guayaquil, Ecuador) tối 14-10. Ảnh: EL UNIVERSO

Vụ nổ còn làm gián đoạn chương trình trực tiếp của một đài truyền hình có trụ sở gần đó, khiến đài này phải chuyển tạm thời sang phần quảng cáo. Nhiều tuyến đường nối với vị trí xảy ra vụ nổ đã bị chặn.

Khi được hỏi liệu đây có phải một vụ đánh bom xe không, đại diện lực lượng cứu hoả Guayaquil cho biết cần kết quả điều tra từ cảnh sát để đưa ra kết luận, song lưu ý rằng “một chiếc xe bình thường sẽ không phát nổ như thế”.

Lực lượng chức năng kiểm soát tình hình sau vụ nổ xe kinh hoàng gần trung tâm thương mại Mall del Sol (TP Guayaquil, Ecuador) tối 14-10. Ảnh: EL UNIVERSO

Tỉnh trưởng tỉnh Guayas - ông Humberto Plaza cáo buộc rằng vụ nổ xe gần Mall del Sol “hoàn toàn là hành động khủng bố”, theo tờ El Universo (Ecuador).

Ông Plaza cam kết chính quyền sẽ tìm ra những người đứng đằng sau vụ nổ này và truy tố với tội danh khủng bố.

Vụ nổ xe khủng bố kinh hoàng ở Guayaquil – thành phố lớn nhất Ecuador – xảy ra giữa bối cảnh nhiều địa phương tại nước này vẫn đang trong tình trạng khẩn cấp do Tổng thống Daniel Noboa ban bố nhằm ứng phó tình trạng bạo lực băng đảng leo thang trên toàn quốc.

Ông Noboa mô tả cuộc đấu tranh của chính quyền Ecuador chống lại các tổ chức tội phạm là “chiến tranh” và coi các băng đảng là các nhóm khủng bố.